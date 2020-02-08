Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşması imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşması imzaladı - Son Dakika

Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşması imzaladı

7 saat önce

Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile noterlik dairelerinde POS cihazı kullanılmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşması imzaladı, System.String[]

Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile noterlik dairelerinde POS cihazı kullanılmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşması imzalayarak noterlik işlemlerinden kaynaklanan ödemelerin, Türkiye'de ilk defa kredi ve banka kartı ile yapılmasını sağlayan bankalar arasında yer aldı. Anlaşma ile Türkiye'de noterler ilk kez POS'lu ödeme sistemine geçerken, anlaşmada yer alan tek özel banka Şekerbank oldu.

Noterlerin iş süreçlerine hız ve kolaylık getirecek bu anlaşmayla Şekerbank, noterlere avantajlı POS fiyatları sunarken, vatandaşlar da ödemelerini rahatça yapabilecek.

"Türkiye çapında noterlerin POS kurulumlarını gerçekleştireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:

"Noterlerde kredi ve banka kartı ile ödeme yapılması yönünde altyapı çalışmalarını tamamlayan Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşmasını ilk kez imzalayan bankalar arasında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şekerbank olarak, noterlerde kurulumlarını gerçekleştireceğimiz POS sistemleri sayesinde hem vatandaşlarımızın hem de vezne görevlilerinin işlemlerinin kolaylaşmasını sağlayacağız. Anlaşma çerçevesinde Türkiye çapındaki noterlerimizde hızlı biçimde POS kurulumlarını gerçekleştireceğiz. Şekerbank olarak bankacılık çözümlerimiz, teknolojik ve operasyonel yeteneklerimizle iş hayatını kolaylaştırmaya, işlemlere hız ve verimlilik kazandırmaya devam edeceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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