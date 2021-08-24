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Şekerbank ve TÜRİB iş birliği ile lisanslı depoculuk sistemine özel destek - Son Dakika

Şekerbank ve TÜRİB iş birliği ile lisanslı depoculuk sistemine özel destek

24.08.2021 11:41
Şekerbank ve TÜRİB iş birliği ile lisanslı depoculuk sistemine özel destek, System.String[]

Şekerbank, çiftçilerin hasat ettikleri ürünlerin lisanslı depolarda sağlıklı ve güvenli bir şekilde depolanması için oluşturulan elektronik ürün senetlerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ (TÜRİB) ile iş birliğine gitti.

Şekerbank, çiftçilerin hasat ettikleri ürünlerin lisanslı depolarda sağlıklı ve güvenli bir şekilde depolanması için oluşturulan elektronik ürün senetlerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ (TÜRİB) ile iş birliğine gitti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, lisanslı depoculuğun kullanımını arttırmaya yönelik özel avantajlar sunmak üzere Şekerbank ve TÜRİB arasında iş birliğine ilişkin imzalanan protokol ile Banka, üreticiler ve tarımsal ürün ticaretini yapan firmalara avantajlı koşullarda kredi kullanımı fırsatı sunacak ve farklı avantajlardan yararlanma imkanı tanıyacak.

Üreticinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için çiftçileri desteklemeye devam eden Şekerbank, iş birliği kapsamında uygulanacak yüzde 10 kredi faiz indirimi ve yüzde 50 masraf indirimi ile çiftçilerin ve tarımsal ürün ticareti yapan firmaların, hasat döneminde ürünlerini güvenle depolarken, avantajlı şartlarda Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Kredisi'nden faydalanmasını da sağlayacak.

Ayrıca 1 Temmuz-31 Aralık 2021'de ürün bedeli ödemesi Şekerbank hesabına aktarılan üreticilere de 5 bin TL'ye kadar "Lisanslı Depo Kira Desteği" sunulacak.

Şekerbank'tan ELÜS teminatlı kredi kullanarak kampanyadan yararlanan çiftçiler ve tarımsal ürün ticareti yapan firmalar, Türkiye'nin birçok noktasında bulunan lisanslı depolarda TÜRİB altyapısı ile ürünlerini muhafaza edecek.

"Üretimin sürdürülebilirliği adına çiftçilerimize ve tüm üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:

"Şekerbank olarak, çiftçilerimizin tüm ihtiyaçlarını gözetiyor, üretim süreci boyunca en uygun çözümleri onlarla buluşturmaya çalışıyoruz. TÜRİB ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde ülkemizde sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanması ve gıda arzının yönetilebilmesi için çok önemli bir adım olan lisanslı depoculuk sistemine de destek olacağız. Diğer yandan sunulacak desteklerin doğru bir şekilde uygulanabilmesi için TÜRİB'in bilgi birikimi ve koordinasyonunun önemli katkısı olacak. Kuruluş misyonumuz doğrultusunda, üretimin sürdürülebilirliği adına çiftçilerimize ve tüm üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz."

"ELÜS kredileri çiftçilerimizin finansmana erişiminde önemli bir araç"

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali ise Türkiye'de tarım ürünlerinin finansallaşması, çiftçilerin finansmana erişiminin sağlanması ve ürün borsacılığının gelişmesi amacıyla paydaşlarla iş birliklerine önem verdiklerini belirterek, "Ulusal bir borsa olarak 2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz ELÜS piyasası ile ELÜS'lerin teminata verilerek bankalardan kredi kullanımıyla lisanslı depoculuğun ve ELÜS'ün kullanımının yaygınlaşmasına, dolayısıyla gıda arz güvenliğine hizmet ediyoruz. Borsamız, tarladan sofraya gıda tedarik zincirinin dijitalleşmesi, ELÜS'ün yaygınlaştırılması, sözleşmeli tarımın gelişmesi, lisanslı depoculuk gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Çiftçilerimizin ELÜS kredileri hakkında bilgi sahibi olması ve sunulacak avantajlardan yararlanması için TÜRİB olarak Şekerbank ile iş birliği yapmaktan mutluluk duymaktayız." ifadelerini kullandı.

Şekerbank, Türkiye, Kredi, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şekerbank ve TÜRİB iş birliği ile lisanslı depoculuk sistemine özel destek - Son Dakika


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