Şekerdağ, "Parti Tabanlarından Gerekli Desteği Göremedik"

Millet İttifakı olarak seçime giren ancak kazanamayan Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ , hem İYİ Parti hem de CHP tabanından gerekli desteği göremediklerini söyledi.İYİ Parti ve CHP'nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Şekerdağ seçim sonucu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Bir otelde basın toplantısı düzenleyen ve açıklamada bulunan Şekerdağ, beklentilerinin altında bir oy aldıklarını belirterek, AK Parti 'den belediye başkanlığını kazanan Şahin Şerifoğulları 'nı tebrik etti."Sandıktan çıkan netice demokrasidir"Başkan Adayı Ali Şekerdağ, "Dün hem Elazığ'da hem ülke genelinde yerel seçim yaşadık. Elazığ'da AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları seçimi kazandı. Ben kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde memleketimize güzel işler yapar umuduyla beklenti içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Her zamanki konuşmamda, makam ve mevki için bu yola çıkmadığımı ifade ediyordum. Bana adaylık için gelen teklifte, 'şehrin sana ihtiyacı var' dediler. Ben de gerçekten şehrimi çok seven ve her türlü fedakarlığı yapan bir iş adamı kimliğiyle bu teklife evet deyip bu yola çıktım. Sandıktan çıkan netice demokrasidir, hürriyettir ve adalettir. Seçilen insanların da hem demokrasiye hem hürriyete hem de adalete kesin bir şekilde itaat etmeleri ve kendilerini seçen insanların bu beklentiler içerisinde olması onların en temel görevidir" dedi."Elazığ güzel bir seçim yaşadı"İki partinin ortak adayı olarak seçime girdiğini belirten ve seçim sonuçlarını değerlendiren Şekerdağ, " Yaptığımız araştırmalara göre hem İYİ Parti tabanından hem de CHP tabanından gerekli desteği göremediğimizi söyleyebilirim. Sadece Fevzi Çakmak , Esentepe ve Yıldızbağları Mahalleleri dışında CHP tabanından bir desteğin olmadığını gördük. Bunu da genel merkezler seviyesinde önümüzdeki dönem içerisinde masaya yatıracağız. Bana göre aldığımız oy, bizim ve gönül dostlarımızın aldığı şahsi oylarımızdır. Elazığ güzel bir seçim yaşadı. Kazasız belasız bir seçim yaşadık. Seçilen arkadaşımıza tekrardan Elazığ adına hayırlı olsun diliyorum, tebrik ediyorum. Elazığ, 2013 yıllarında kendini ifade eden bir il olması hatta 2050'ye yürüyen şehrin sorunlarını halletmiş bir il olması adına bu yola çıkmıştık. Ancak sandıktan çıkan karar başımızın üzerinedir. Burada yapılacak herhangi bir iş veya duruş yoktur. Elazığlı hemşerilerime tercihlerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Rabbim bundan sonra yürüyeceğimiz yolda herkesin yardımcısı olsun" diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ