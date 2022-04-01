Şekerde fiyat oyununu bozacak gelişme - Son Dakika
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Şekerde fiyat oyununu bozacak gelişme

01.04.2022 09:58
Şekerde fiyat oyununu bozacak gelişme

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, Türkiye'de şeker sıkıntısının olmadığını belirterek, "Ülke insanımıza yetecek ve ihracat yapacak kadar şekerimiz var. Kimse paniğe kapılmasın.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş, Türkiye'de şeker sıkıntısının olmadığını belirterek, "Ülke insanımıza yetecek ve ihracat yapacak kadar şekerimiz var. Kimse paniğe kapılmasın. Çiftçilerimiz her türlü şartlarda üretime devam ediyor" diye konuştu. Aktaş, Türk Şeker tarafından üretilen şeker ürünlerinin ambalajlarında fiyat olacağını belirterek, bunun da piyasadaki yüksek fiyatların aşağıya çekilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Son günlerde piyasalarda şeker kıtlığı algısı yapılarak şeker fiyatlarını fırsata çevirerek yükseltenlere, Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Aktaş'tan sert cevap geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Sadi Aktaş, "Biz üretmeye devam ediyoruz. Ramazan ayı geliyor, piyasalarda kıtlık varmış gibi hava oluşturup fiyatları yükseltmeye çalışıyorlar. Türkiye nüfusuna yetecek şekerimiz Türk Şeker'de bulunuyor. Sıkıntı yok Türk Şeker fabrikaları, şeker fiyatları yükseltenler için önemli bir karar aldı. Bundan sonra şekerlerin fiyatları belli olacak. Ambalaj üzerinde fiyatlar yazılacak böylelikle yüksek fiyata satılmasının önüne geçilecek. Bu sistem ile yüksek fiyata satanlar tespit edilerek bakanlıklarımız tarafından gerekli işlemlerin yapılması planlanıyor. Böylelikle halkımızın mağduriyeti ortadan kalkacaktır" dedi.

"Yüksek fiyata satanlara ve ortalığı karıştırmak isteyenlere itibar etmeyin"

Ülkede üretilen pancardan elde edilen şekerin Türkiye'deki nüfusu doyurduğunu ifade eden Aktaş, "Bunun dışında yurt dışına gidecek stokta şekerimiz mevcut olup, üretimlerimiz devam ediyor. Halkımız şunu bilsin, biz cumhuriyet tarihinden beri üretiyoruz. Her zaman ülkemizde ürün var. Kıtlık yok panik yapmayın. Yeni ürün çıkana kadar depolarımız dolu. Yüksek fiyata satanlara ve ortalığı karıştırmak isteyenlere itibar etmeyin. Ülkemizde şeker de un da gıda ürünleri de yeteri kadar vardır" diye konuştu.

(Fatih Ak/İHA)

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Kaynak: İHA

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