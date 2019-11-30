Şekerin zararlarını drama ve şarkılarla anlattılar

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenim gören bir grup öğrenci, şeker kullanımının zararlarına dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları "Şekersiz Okul Projesi"ni bir anaokulda hayata geçirdi.



Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri, "Topluma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında "Şekere veda sağlıklı yaşama merhaba" sloganıyla hazırladıkları proje için, Hediye Güral Anaokulunun minik öğrencileri ile bir araya geldi.

Hazırladıkları drama ve şarkılarla çocuklara şekerin zararlarını anlatan öğrenciler, okulun çeşitli alanlarına üzerinde, "Bu okulda Şekersiz Okul Projesi uygulanmaktadır", "Şekere veda sağlıklı yaşama merhaba" gibi cümleler yazan afişler astı.



DPÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje ile küçük yaştaki çocuklara şekersiz beslenme alışkanlığı kazandırmak istediklerini söyledi.



Öğrencileriyle hazırladıkları projeyi okul öncesi öğrencilerinden başlayarak hayata geçirdiklerini anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Hazırladığımız projelerle topluma destek olmaya devam ediyoruz. Bu projede şekere veda ediyoruz. Bunu da okul öncesi öğrencilerinden başlatarak yapmak istedik. Çocuklarımız şekere ne kadar erken veda ederlerse hayatları için sağlıklı bir adım atmış olacaklar. Öğrencilerimiz drama gösterisi ve diğer etkinliklerle okul öncesi öğrencilerimize şekerin zararlarını aktarmaya çalıştı."

Ünal, projenin ülke geneline yayılmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Üniversite öğrencilerinden Hasan Samet Uslu da şekerin özellikle çocuk yaşta çok yaygın kullanıldığını ifade ederek, "Küçük yaşta fazlaca alınan şeker, ilerleyen yaşlarda birçok hastalığa sebep oluşturuyor. Sağlıklı nesil ve toplum için böyle bir projeyi hayata geçirmek istedik. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Okul Müdür Vekili Rabia Gencer ise projenin çocuklara faydalı olacağına inandığını vurguladı.