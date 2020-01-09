Şekerleme ve Şekerli Mamuller Çalıştayı - Son Dakika
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Şekerleme ve Şekerli Mamuller Çalıştayı

6 saat önce

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur, 2023 yılındaki ihracat hedeflerinin 13,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Türkiye olarak tarımda, özellikle de yağlı tohum tarımında büyük potansiyelimiz var.

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İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Haluk Okutur, 2023 yılındaki ihracat hedeflerinin 13,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Türkiye olarak tarımda, özellikle de yağlı tohum tarımında büyük potansiyelimiz var. Bu potansiyeli doğru değerlendirirsek 13,7 milyar dolar hedefini de kat kat aşabiliriz." dedi.

İHBİR'in düzenlediği Şekerleme ve Şekerli Mamuller Çalıştayı'nda konuşan Okutur, 2023 yılı hedefledikleri 13,7 milyar dolar ihracatın, afaki veya ulaşılması imkansız bir hedef olmadığını söyledi.

Okutur, "2023 yılındaki ihracat hedefimiz 13,7 milyar dolar. Türkiye olarak tarımda, özellikle de yağlı tohum tarımında büyük potansiyelimiz var. Bu potansiyeli doğru değerlendirirsek 13,7 milyar dolar hedefini de kat kat aşabiliriz." dedi.

Sektörün sorunları, üretim ve pazarlama stratejileri, mevzuat ve markalaşmanın da konuşulacağı çalıştayda, ortaya konulan yol haritasını hükümet yetkililerine sunarak sektörün iyileştirilmesi adına atılacak adımları görüşeceklerini aktaran Okutur, "2020 yılına yükselen bir grafikle girdik ve bu grafiği hep birlikte artırarak, ülkemiz için istikrarlı bir şeklide yükseltmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Birliğimiz 205 ülkeye ihracat yapıyor"

Haluk Okutur, İHBİR'in 2018 ve 2019 yılı çalışmalarına değinirken, kurumsal kimlik çalışmaları başlatarak yeni marka ve logoyu belirlediklerini, artık "İHBİR" markası ile faaliyet gösteren birliğin, Türkiye'yi ve üyelerini temsilde daha emin adımlar attığını bildirdi.

Daha önce sadece komşu ülkelere ihracat yapan İHBİR'in, şu anda 205 ülkeye ihracat yaptığını belirten Okutur, "Hedefimiz, dünyanın her yerinde olmak ve ihracatımızı artırmaktır. Üye firmalarımızın ihracatlarını artırmaları yolunda büyük çaba gösteriyoruz. Bunun için dünya çapında tertiplediğimiz birçok fuar var." dedi.

Türkiye'nin çok iyi ürünleri bulunduğunu ancak bu ürünlerin hak ettiği yerde olmadığını belirten Okutur, bunun önemli bir nedeninin markalaşma olduğunu vurguladı. Bu konuda ciddi sıkıntılar olduğunu dile getiren Okutur, şöyle devam etti:

"Firmalarımızın markalı ürün yaparak öz güvenlerini artırmaları gerekiyor. Firmalarımız, markalaşan katma değerli ürünleri dünyanın her yerine satabilir. Firmaların, markalı ürünleri yüksek katma değerli satma, kar etme ve bunu dünyanın her yerinde satma imkanı var. Firmalarımız, bu yöntemle pazarda yer edip uzun vadede bu pazarlarda kalıcı olabilir. Ülkemizin dünya markalarına ihtiyacı var."

"100'ü aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz"

İHBİR Başkanı Okutur, Yıldız Holding'in atıştırmalık markalarını altında topladığı pladis şirketinin Türkiye, Orta Asya ve Balkanlar Bölgesi Başkanı Mete Buyurgan da şekerleme mamuller sektörünün, oldukça büyük ve katma değerli bir sektör olduğunu vurguladı.

Şekerli mamuller sektörünün sorunları olduğunu dile getiren Buyurgan, "Bunların başında Avrupa pazarında kota, gümrük vergileri... Yine çevre ülkelerdeki çok yüksek gümrük vergileri bizim önümüzdeki engeller..." dedi.

100'ü aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını bildiren Buyurgan, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin dış pazarlarda verdikleri desteklerin bizler için itici bir güç olduğunu ifade etmemiz gerekir. İhracata yönelik teşvikler bu anlamda yeni pazar arayışındaki Türk ihracatçısının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor. Bizler de Türkiye'deki reel sektörün bir temsilcisi olarak, hükümetimizin sunduğu vizyona uygun olarak, geçmişte olduğu gibi şimdi de üretim, ihracat ve sağladığımız istihdamla ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir ise şekerlemenin, bütün dünyada gıda sektöründe ticareti zor bir sektör olduğunu belirterek, Türkiye'deki şekerleme sektörünün, firma sayısı ve firmaların büyüklüğü açısından dünyanın birçok yerinde önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

İstanbul, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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