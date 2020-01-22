Osmanlı saray mutfağı tatlıları üreten şekerlemeci Arif Meriç, "Baba Fingo" olarak isimlendirdiği tatlının beğenilmesi üzerine tescilleterek, seri üretime geçti.

Edirne'nin Meriç ilçesinde yetişen yer fıstığı, badem, ceviz, hurma, karanfil, Antep fıstığı ve bal kullanılarak üretilen ezme için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuran Meriç, marka tescil belgesi aldı.

Şekerlemeci Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır saray mutfağındaki tatlı, ezme ve şekerlemeleri vatandaşlara sunduğunu söyledi.

Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'nin her dönem yerli yabancı turist ağırladığını belirten Meriç, "Kavala kurabiyesi, badem ezmesi, kallavi, devai misk, alüyyül ala ve luku ala lokumu gibi lezzetlerimize bir yenisini daha yaptığımız bu ezmeyle ekledik. Ezmemize Kakava şenliklerinin ritüellerinden Baba Fingo'nun adını verdik." dedi.

Meriç, şunları kaydetti:

"Kakava şenliklerine katılanlar 'Baba Fingo ne zaman nehirden çıkacak' ya da 'Baba Fingo ile ilgili ne ürününüz var?' diye soruyor. Araştırdık geçmişten gelen geleneğe göre, 'Baba Fingo' tamamen doğal besleniyor yağ, şeker ve un tüketmiyor. Ürettiğimiz ezmemiz doğal, kaktı maddesi kullanılmadan yapıldığı için bu ismi vermeyi düşündük."

"Baba Fingo"

Romanların Hıdrellezi olarak bilinen Kakava, "Baba Fingo" efsanesiyle de ilgi görüyor.

Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Romanlar, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor.