Şekerlemenin geleceği çalıştayda konuşulacak - Son Dakika
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Şekerlemenin geleceği çalıştayda konuşulacak

6 saat önce

İHBİR'in düzenlediği "Şekerleme ve Şekerli Mamuller Çalıştayı"nda şekerleme sektörünün geleceği konuşulacak.

Şekerlemenin geleceği çalıştayda konuşulacak, System.String[]
İHBİR'in düzenlediği "Şekerleme ve Şekerli Mamuller Çalıştayı"nda şekerleme sektörünün geleceği konuşulacak.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR)'in düzenlediği "Şekerleme ve Şekerli Mamuller Çalıştayı" 9 Ocak 2020 Perşembe günü İstanbul Polat Renaissance Hotel'de gerçekleştirilecek.

Moderatörlüğünü Didem Arslan Yılmaz'ın gerçekleştirdiği Şekerli ürünler ve şekerleme sektörünün geleceğinin tartışılacağı çalıştayda sektörün en önemli isimleri, devlet ve bürokrasiden temsilciler ve ihracat müdürleri pazarlama deneyimlerini Türkiye'nin ihracatını artırmak amacıyla sektörün hizmetine sunacak.

Çalıştayın açılış konuşmalarını ise İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir ve Pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan gerçekleştirecek.


- İstanbul
İstanbul, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:37 Kaynak: DHA
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