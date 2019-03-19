Son Dakika Haberleri: Şekerli İçecek Tüketimi Erken Ölüm Riskini Artırıyor

Şekerli İçecek Tüketimi Erken Ölüm Riskini Artırıyor

48 dakika önce

Şekerli içecek tüketiminin erken ölüm riskini artırdığı saptandı.

Şekerli İçecek Tüketimi Erken Ölüm Riskini Artırıyor, System.String[]
Şekerli içecek tüketiminin erken ölüm riskini artırdığı saptandı.

ABD'de Harvard Üniversitesinin yürüttüğü araştırmada 80 binden fazla kadın ve 37 bin erkek katılımcının beslenme alışkanlıkları incelendi.

Araştırma sonucunda günde en az iki kez şekerli içecek tüketenlerin, içmeyenlere göre kalp damar hastalıkları nedeniyle erken ölüm riskinin yüzde 31 daha fazla olduğu belirtildi.

Ayda en fazla dört kez gazlı şekerli içecek tüketenlerin ise erken ölüm riskinin en az yüzde bir daha fazla olduğu ifade edildi.

Çalışma ekibinden Vasanti Malik, gazlı şekerli içecek tüketiminin azaltılması gerektiğine işaret ederek bu tip içecekler yerine daha fazla su tüketimine önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Circulation" dergisinde yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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