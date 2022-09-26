Şekerpancarı Fiyatı Bir Yılda Üç Defa Yenilendi Ama Maliyeti Kurtaramayan Üreticiler, "Fiyatlar Yeniden Ele Alınmalı" Dedi - Son Dakika
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Şekerpancarı Fiyatı Bir Yılda Üç Defa Yenilendi Ama Maliyeti Kurtaramayan Üreticiler, "Fiyatlar Yeniden Ele Alınmalı" Dedi

26.09.2022 16:11

Şekerpancarı alım fiyatları bu yıl üç kez yenilendi.  En son alım fiyatını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 1.450 TL/ton olarak açıkladı. Ancak üreticiler açıklanan fiyatlardan memnun kalmadı. Sivaslı şekerpancarı üreticileri, "Bu fiyattan memnun değiliz. Hükümetimiz fiyatları yeniden ele almalı" dedi.

DİLAN KUTLU

Şekerpancarı alım fiyatları bu yıl üç kez yenilendi.  En son alım fiyatını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci 1.450 TL/ton olarak açıkladı. Ancak üreticiler açıklanan fiyatlardan memnun kalmadı. Sivaslı şekerpancarı üreticileri, "Bu fiyattan memnun değiliz. Hükümetimiz fiyatları yeniden ele almalı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hafta sonunda Kars'ta şeker pancarı alım fiyatlarını geçen yıla göre yüzde 245 artırarak 1,450 TL olarak belirlediklerini, pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilere de ton başına 50 TL kota tamamlama primi vereceklerini duyurdu. Böylece şeker pancarı alım fiyatları bu yıl 3. defa yenilenmiş oldu.

ÜÇ DEFA FİYAT DEĞİŞTİRİLDİ

Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkŞeker'in 2022 ürünü şeker pancarı alım fiyatını 16 polar için ton başına 800 lira olarak açıklamıştı. Söz konusu alım fiyatı, 50 TL olan posa bedeli ve 25 TL olan kota tamamlama primi ile birlikte ton başına toplam 875 lira olmuştu.

Ardından Mart ayında Türkiye Şeker Fabrikaları, ton başına 800 lira olan şeker pancarı avans fiyatını yüzde 25 artırmıştı. Kota tamamlama ve posa bedellerinin eklenmesiyle, 2022 yılı pancar avans baz alım fiyatı ton başına 1100 lira olmuştu.

"TARIM BAKANLIĞI BİZE 'EKİN' DEDİ"

Sivas Gemerek çiftçilerinden İrfan Yavuz, "Pancarımıza bu sene üç tane fiyat verildi. Biz pancarı ilk zamanlar ekmeyi düşünmüyorduk. Tarım Bakanlığı, Ağustos ayından sonra pancara iyi fiyat verileceğini söyleyince bir umut ektik. Pancar 1.400 TL olunca… Ben 1.750 ile 2 bin TL arasında bir fiyat bekliyordum. Sulama, işçilik hatta tarlaların kirası üstüne koyulduğu zaman sadece 1.400 TL ettiğimiz masrafı kurtarıyor. Hükümetimizden pancar fiyatlarının tekrar ele alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

"GEÇEN YIL BİR TON PANCARLA 2 TORBA ŞEKER ALIYORDUK, BU YIL 1 TORBA ALABİLİYORUZ"

Burhanköy'de yaşayan İbrahim Yıldız ise, "Geçen günlerde Cumhurbaşkanımız fiyat açıklaması yaptı. Bu fiyattan biz çiftçiler memnun değiliz. Bundan önceki yıllarda bir ton pancara iki torba şeker alabiliyorduk. Şu anki açıklanan fiyatta bir ton pancara, bir torba şeker almaktayız. Biz bu maliyetin altından kalkamıyoruz. Çiftçilikle çoluk çocuğumuzu geçindirmeye çalışıyoruz. Şehre gitmemek için her türlü çabayı zorluyoruz. Ben 2 liraya aldığım tohumu 6 TL'ye aldım. Geçen yıl 7-8 TL olan mazot şu anda 25 TL. Maliyetler arttı" dedi.

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Kaynak: ANKA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şekerpancarı Fiyatı Bir Yılda Üç Defa Yenilendi Ama Maliyeti Kurtaramayan Üreticiler, 'Fiyatlar Yeniden Ele Alınmalı' Dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şekerpancarı Fiyatı Bir Yılda Üç Defa Yenilendi Ama Maliyeti Kurtaramayan Üreticiler, "Fiyatlar Yeniden Ele Alınmalı" Dedi - Son Dakika
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