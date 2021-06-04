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Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı

04.06.2021 00:57
Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bölge halkının talebi üzerine hayata geçirilen Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bölge halkının talebi üzerine hayata geçirilen Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Katılımcıların konuşmaları ile başlayan temel atma töreninde ilk harç için butonlara basıldı. Tören kurban kesimi ve dua ile sona erdi. İnşa edilecek olan Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi toplamda 2 bin metrekare ve 4 kattan oluşacak. Ayrıca törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova Akse Mahallesi'nde 80 dönüm alana millet bahçesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde 30 dönüm alanda mini millet bahçesi yapılacağının müjdesini verirken, yaklaşık 50 Milyon TL'lik proje olan Çayırova Kent Meydanı projesinin de ihale aşamasına geldiğini ve çok yakın zamanda başlayacağını belirtti.

"Bilgi evi ve sağlık ocağı talebine duyarsız kalamazdık"

Törende açılış konuşması yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşın isteğine duyarsız kalamadıklarını belirterek,"Şekerpınar Mahalle Danışma Meclisimizde vatandaşlarımızın bizden iki önemli talebi olmuştu. Birincisi Sağlık Ocağı, ikincisi ise Bilgi Evi. Bunlar bizim seçim beyannamemizde olmayan yatırımlardı. Ancak vatandaşımızın yoğun bir şekilde bilgi evi ve sağlık ocağı talebine duyarsız kalamazdık. Bu haklı talep için biz de derhal işe koyulduk. Projeye başladık. Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezimizin inşaat alanı 2 bin metrekare ve 4 kattan oluşacak. Bu proje içerisinde sağlık ocağının yanında, çocuk kulübü, bilgi evi, spor salonu kütüphane, bilgisayar odası ve çok amaçlı etkinlik salonu olacak. İşte hem tüm bu hizmetleri yaparken hem de geleceğe dair temelleri atarken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir hocamızla el ele verdik ve hızlı bir şekilde yatırımlarımıza başladık. Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 2021 yılını 'yatırım ve atılım yılı' olarak ilan etmiştik. İlk temel atma programımızı yani projelerimizin startını buradan veriyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız her şey Çayırova halkı içindir" dedi.

"Evlatlarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum"

İnşa edilecek Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin özellikle çocuklara faydalı olmasını temenni ettiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bu yapılacak bina 2 bin metrekare, kapalı alanı olan bir bina. Hem aile sağlığı hizmetleri açısından bir kısmı kullanılacak hem de evlatlarımızın bilgi evlerinde alacağı eğitimler için kullanılacak. Kocaeli'nin dört bir yanına büyükşehir belediyemizin bilgi evleri var, Şekerpınar bölgesinde yoktu. Dedik ki buraya da bir bilgi evi yapalım. Bu sene bizim kurslarımızda 9 bine yakın öğrencimiz faydalandı bilgi evlerinden. Akademi Liselerimizden çok daha fazlası faydalandı. Aslında oraya da şöyle bakıyoruz, biz bu memleketi dedelerimizden miras aldık ama aslında bir bakıma da çocuklarımızdan, şu gençlerden emanet aldık. Onlar için çok daha iyi koşullarda bırakmak zorundayız. Onların da aralarından yarın bir tanesi, belki bu gençlerden bir tanesi belediye başkanı sıfatıyla konuşuyor olacak 15 sene sonra bilmiyoruz. İstiyoruz ki evlatlarımız bayrağı bizden teslim aldığında çok daha iyi yerlere götürsünler. Değerli belediye başkanımıza bu güzel hizmeti için teşekkür ediyorum. Yapacağımız işlerin ve diğer işlerin Çayırova'mız için hayırlı, bereketli olmasını, memleketimiz için hayırlı olmasını, özellikle de evlatlarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezinin ilk temel harcı, protokol üyelerinin katıldığı törenle atıldı. Tören, kurban kesimi ve yapılan dualar ile sona erdi. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Çayırova, Kocaeli, Tören, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı - Son Dakika Ekonomi


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