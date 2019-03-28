Son Dakika Haberleri: Şekerspor Nevşehir'e, Kocasinan Şimşekspor Osmaniye'ye Gidecek

Şekerspor Nevşehir'e, Kocasinan Şimşekspor Osmaniye'ye Gidecek

2 saat önce

Kayseri'yi U-17 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan iki takımın mücadele edeceği grup merkezleri belli oldu.

Şekerspor Nevşehir'e, Kocasinan Şimşekspor Osmaniye'ye Gidecek, System.String[]
Kayseri'yi U-17 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek olan iki takımın mücadele edeceği grup merkezleri belli oldu.

2018-2019 sezonu U-17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 76 ilden 133 takımın katılımıyla 6'şar takımlı 18 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 04-07 Nisan 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 5 grupta ise 05- 07 Nisan 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 24 tarafsız grup merkezinde oynanacak. Play-Off maçlarında ilk sırayı alan Kayseri Şekerspor, ilk grup maçlarını Nevşehir'de oynarken, ikinci olan Kocasinan Şimşekspor ise Osmaniye'de sahaya çıkacak. Kayseri'nin iki takımı da maçlarını 4-7 Nisan tarihlerinde oynayacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli, Bolu, Sakarya, Kütahya, Manisa, Muğla, Burdur, Mersin, Osmaniye, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Nevşehir, Kastamonu, Çorum, Giresun, Rize ve Ardahan grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 24 takımın katılımıyla 2. kademe müsabakaları 4 merkezde oynanacak. 2. Kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:27 Kaynak: İHA

Nevşehir, Osmaniye, Kayseri, Türkiye, Spor
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