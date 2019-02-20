Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde Film Gösterimi
1 saat önce
Menteşe Belediyesi Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi' nde bu yıl, film yapımcısı, yönetmeni, yazarı Leyla Özalp'in veKarya Kadın Derneği'nin katkılarıyla başlayan Kadın Filmleri Atölyesi çalışmaları Türkan Şoray'ın yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu yaptığı, Yaşar Kemal'in romanından...
Menteşe
Belediyesi Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi' nde bu yıl, film yapımcısı, yönetmeni, yazarı Leyla Özalp
'in ve
Karya Kadın Derneği'nin katkılarıyla başlayan Kadın Filmleri Atölyesi çalışmaları Türkan Şoray
'ın yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu yaptığı, Yaşar Kemal
'in romanından uyarlanan "Yılanı Öldürseler" adlı filmin gösterimi ile sürecek.
Gösterim 22 Şubat 2019 Cuma günü Saat: 14.00'de Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi'nde tüm kadın izleyicilere ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Filmin çekimlerinde Türkan Şoray ile yönetmen yardımcısı olarak çalışan Leyla Özalp, gösterimden sonra izleyicilere film çekimleri ile ilgili anılarını anlatıp soruları yanıtlayacak. - MUĞLA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:54 Kaynak: İHA
Demet Akalın, Evine Giren Hırsızın Film Gibi Planını Anlattı!
İlk Bebeklerini Kucaklarına Alan Arda Turan'ın Eşinden Şaşırtan Açıklama: 4'üncü Çocuğa Kadar Ara Vermeyeceğiz
Yakışıklı Oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Farklı İmajıyla Şaşırttı
Yılmaz Morgül'den Demet Akalın'ı Kızdıracak Açıklama: O Kadar Gösteriş Yaparsa Soyulur