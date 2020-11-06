Şekip Mosturoğlu'ndan beraat sonrası ilk mesaj: "Yaşa Fenerbahçe"

Fenerbahçe Kulübü 'nün eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

"Futbolda Sözde Şike" davasında "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat eden sanıklardan Şekip Mosturoğlu , sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var

Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti