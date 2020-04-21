Şekip Mosturoğlu: Öz kaynak düzeninden beslenen kulüpler ayakta kalabilir

"Maaş indirimi yapmayan futbolcu mağdur olur"

"En doğrusu, liglerin bir plan dahilinde sonlandırılmasıdır"

Fenerbahçe eski Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, maaşında indirime girmeyen futbolcunun mağdur olacağını söyledi. Şekip Mosturoğlu, Sözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in sorularını yanıtlarken, futbolun içinden gelen bir hukukçu olarak liglerin tescilinden, futbolcu sözleşmelerine pek çok konuda önemli tespitlerde bulundu.

Gündemi hem futbol adamı hem de hukukçu gözüyle değerlendiren Mosturoğlu ile yapılan röportaj şöyle;

TESCİL Mİ, İPTAL Mİ, MAÇLARA DEVAM MI?

En doğrusu, liglerin bir plan dahilinde sonlandırılmasıdır. Ama bu konuda önemli olan, yetkili tıp otoritelerinin ne düşündüğü. En geç mayıs ayının ikinci haftasında antrenmanların başlaması gerekir. Aksi halde liglerin iptali kaçınılmaz gözüküyor. Haziran-temmuz aylarında oynamanın futbolcuların sağlığı açısından risklerinin neler olacağını da iyi düşünmek lazım.

YASAL AÇIDAN KULÜPLERİ BEKLEYEN PROBLEMLER NELERDİR?

Her ne kadar sözleşmelerin bitiş tarihi 31 Mayıs olarak belirlenmişse de maçların uzaması halinde sözleşmeler devam eder. Kiralık futbolcuların durumu sorun olmaz. Sözleşmesi bitip 'Bosman Kuralları'yla serbest transfer için ön sözleşme imzalayanların durumu ise sıkıntılı. TFF düzenlemelerinde ulusal transfer için öngörülmeyen bu durum uluslararası transferlerde karşımıza çıkabilir. FIFA kuralları ile belirlenmiş 18 yaşından küçükler ile yapılabilen en uzun 3 yıllık, büyükler ile yapılan 5 yıllık sözleşmelerin sürelerinin aşılmasının yaratacağı problemler hiç düşünülmemiş. Transfer sürecinin başlayacağına dair planlama, aynı ligde yarışan kulüpler arasında yapılacak olası transferler sebebi ile ne gibi etkiler doğurabilir? Sözleşmeleri iradeleri dışında bir zorunluluk olarak uzayan futbolcuların motivasyonu nasıl sağlanabilir?

FUTBOLDA NE GİBİ DEĞİŞİMLER OLACAK?

Futbol ekonomisi, en azından birkaç sezon, küçülecektir. Yayıncılar, sponsorlar, reklam verenler ve iş ortakları ne kadar zaman sonra eskisi gibi dönecek? Bilet, ticari ürün fiyatları normale ne zaman dönecek? Bu dönem, tüm kulüplerin büyük ölçüde tasarruf tedbiri alacağı, ücretlerin ve transfer harcamalarının azalacağı bir dönem olacaktır. Bir yandan da futbol izlenilirliğini geri kazandırmak gerekecek. Serbest oyuncu ve kiralama tercih edilecek. Öz kaynak düzeninden beslenen takımlar en az birkaç sezon sürecek olumsuz ekonomik yapı içinde ayakta kalabilecektir.

FEDERASYON, YETERLİ ÇÖZÜM ANALİZLERİNİ ORTAYA KOYABİLDİ Mİ?

Yapabilecekleri sınırlı. TFF elinden gelen gayreti gösteriyor. Bu, tüm paydaşlar için geçerli. Ancak bu olay dünya çapında. TFF'nin de paydaşlarının da gücü, böyle bir krizi yönetmeye yetmez. Hükümet desteği gerekiyor. Ancak hükümetlerin öncelikleri hayati konular.

FUTBOLCU MAAŞI İNDİRİMİ TALEPLERİ İÇİN UZLAŞMA ŞART MI?

İyi niyetli, dürüst, karşılıklı müzakere ile her şey mümkün. Bunun dışında tek taraflı ve futbolcunun açık rızasının olmadığı bir uygulamayı hukuken mümkün görmüyorum. İndirim konusunda en önemli konu sözleşme süresi. Uzun süreli sözleşmelerde uyarlamanın olabilirliğini daha kuvvetli görüyorum.

ÜLKE FUTBOLU OLARAK TRANSFER DÜZENİNDEN VAZGEÇİP ÖZ KAYNAKLARIMIZA DÖNMEK EN DOĞRU HAMLE Mİ OLACAK?

Evet. Hatta bu bir seçenek değil artık mecburiyet haline gelecek. Futbol akademilerinin hızla devreye girdiği ve A takımları için futbolcu ürettikleri bir yapıya süratle dönüşmesi gerekiyor. Rezerv takım veya rezerv lig de bu çalışmalarını destekleyecektir. 3 yıl içinde ilk başarılı üretimlerini liglerimizde görmeye başlarız.

Bu kriz özelde Türk, genelde ise dünya kulüplerini çok olumsuz etkiler. Dünyanın en doğru mali yapısına sahip olduğu düşünülen Alman kulüplerinin bile büyük çoğunluğunu iflas noktasına götüren bu krizin Türk kulüplerini olumsuz etkilememesi düşünülemez. Alt ligleri ve amatör kulüpleri de düşündüğümüzde kestirilmesi mümkün olmayan büyüklükte mali sorunların ortaya çıkacağını düşünmek lazım.

YAYINCI KURULUŞ İYİ GÜNLERİ DÜŞÜNMELİ

"Sezon başında yayıncı kuruluşun lehine, sözleşmede değişiklikler yapılmış ve bu şekilde işe devam edilmişti. Kulüplerin hak edişi böylesine bir kriz anında ödenmiyorsa bu doğru olmamıştır. Bundan tüm futbol sektörü, en çok da yayıncı kuruluş zarar görür. Bence başta yayıncı olmak üzere sponsorlar ve iş ortakları, bu fırtınalı günlerin atlatılması için kulüplere mali konularda gelecekteki iyi günleri düşünerek destekte bulunmalı."