Sekiro: Shadows Die Twice Tam Çözüm - Bölüm 3 / Hirate Estate - Lady Butterfly [4k-60fps]

Sekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 3 ile karşınızdayız. Bu kez Lady Butterfly ile karşılaşıyor ve Hirata Estate bölgesini temizliyoruz.

Sekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 3 ile karşınızdayız. Bu kez Lady Butterfly ile karşılaşıyor ve Hirata Estate bölgesini temizliyoruz.

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