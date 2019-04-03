Sekiro: Shadows Die Twice Tam Çözüm - Bölüm 4 / Ashina Castle - Genichiro Ashina [60fps]
27 dakika önce
Sekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 4 ile karşınızdayız. Oyunun hemen başında bizi alt eden Genichiro Ashina'dan intikam alıyor ve Ashina Castle bölgesini temizliyoruz.
Sekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 4 ile karşınızdayız. Oyunun hemen başında bizi alt eden Genichiro Ashina'dan intikam alıyor ve Ashina Castle
bölgesini temizliyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:37 Kaynak: Youtube
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