Son Dakika Haberleri: Sekiro: Shadows Die Twice Tam Çözüm - Bölüm 4 / Ashina Castle - Genichiro Ashina [60fps]

Sekiro: Shadows Die Twice Tam Çözüm - Bölüm 4 / Ashina Castle - Genichiro Ashina [60fps]

27 dakika önce

Sekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 4 ile karşınızdayız. Oyunun hemen başında bizi alt eden Genichiro Ashina'dan intikam alıyor ve Ashina Castle bölgesini temizliyoruz.

Sekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 4 ile karşınızdayız. Oyunun hemen başında bizi alt eden Genichiro Ashina'dan intikam alıyor ve Ashina Castle bölgesini temizliyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:37 Kaynak: Youtube

Castle, Genel
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