Sekiro: Shadows Die Twice Tam Çözüm - Bölüm 5 / Ashina Castle Keşif [60fps]
30 dakika önce
Sekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 5 ile karşınızdayız. Bu kez Ashina Castle bölgesinde iki zorlu Mini Boss ile kapışıyor ve bölgeyi temizliyoruz.
Sekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 5 ile karşınızdayız. Bu kez Ashina Castle
bölgesinde iki zorlu Mini Boss
ile kapışıyor ve bölgeyi temizliyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:22 Kaynak: Youtube
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