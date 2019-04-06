Son Dakika Haberleri: Sekiro: Shadows Die Twice Tam Çözüm - Bölüm 5 / Ashina Castle Keşif [60fps]

Sekiro: Shadows Die Twice Tam Çözüm - Bölüm 5 / Ashina Castle Keşif [60fps]

30 dakika önce

Sekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 5 ile karşınızdayız. Bu kez Ashina Castle bölgesinde iki zorlu Mini Boss ile kapışıyor ve bölgeyi temizliyoruz.

Sekiro Shadows Die Twice Tam Çözüm Bölüm 5 ile karşınızdayız. Bu kez Ashina Castle bölgesinde iki zorlu Mini Boss ile kapışıyor ve bölgeyi temizliyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:22 Kaynak: Youtube

Boss, Castle, Genel
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