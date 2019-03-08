Son Dakika Haberleri: Sekiz Aylık Çalışmayla Kürsüye Çıktı

Sekiz Aylık Çalışmayla Kürsüye Çıktı

1 saat önce

Sekiz ay önce boksa başlayan, ardından muay thaiye geçiş yapan 14 yaşındaki Muhammet Tayyip Çakmak, katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde ederek hem hocasını hem de ailesini gururlandırdı.

ORHAN YOLDAŞ - Sekiz ay önce boksa başlayan, ardından muay thaiye geçiş yapan 14 yaşındaki Muhammet Tayyip Çakmak, katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde ederek hem hocasını hem de ailesini gururlandırdı.

Antalya'daki Büyükler ve Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda 81 kiloda ikinci olan Çakmak, kısa süre önce başladığı sporda başarılı olmasının sevincini yaşıyor.

Katıldığı iki organizasyonda bir altın ve bir gümüş madalya kazanan Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzenine özenerek 8 ay önce boksa, hemen ardından da her zaman heves ettiği muay thaiye başladığını söyledi.

Bireysel sporların tutkunu olduğunu anlatan Çakmak, her gün düzenli antrenman yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu spora yaklaşık 8 ay önce hevesle başladım. Boksla başladığım bireysel spora daha sonra muay thai ve kick boksla devam ettim. Boksa başlarken müsabakalara katılmak istiyordum. Antrenörüm müsabakalara katılabileceğimi söylediğinde mutlu oldum. Malatya'da düzenlenen il seçmelerinden birinci oldum. Daha sonra Büyükler ve Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve ikinci oldum. Antrenörüme teşekkür ediyorum."

"Antrenör olmak istiyorum"

Muhammet Tayyip Çakmak, ilk defa katıldığı il seçmelerinde birinci, Antalya'daki Büyükler ve Gençler Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda ise ikincilik elde ettiğini dile getirerek "İki organizasyonda iki madalya aldım, mutluyum. Hedefim muay thai, kick boks, tekvando ve boksta kendimi ilerletmek. Her gün 3 saat antrenman yaptım ve emeğimin karşılığını Türkiye ikincisi olarak aldım. Mutluyum. İlerleyen süreçte de antrenör olmak istiyorum. " şeklinde konuştu.

Çakmak'ın antrenörü Nurullah Ertaş ise genç sporcunun antrenmanlarda döktüğü terin karşılığını aldığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:18 Kaynak: AA

Antalya, Türkiye, Spor
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