Son Dakika Haberleri: Sekiz Ülkenin Arıcıları Buluştu

Sekiz Ülkenin Arıcıları Buluştu

1 saat önce

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğince düzenlenen, "Balkan Ülkeleri ile Arıcılığı Geliştirme" toplantısı kapsamında, 8 ülkenin arı yetiştiricileri birliklerinin temsilcileri Kırklareli'nde buluştu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğince düzenlenen, "Balkan Ülkeleri ile Arıcılığı Geliştirme" toplantısı kapsamında, 8 ülkenin arı yetiştiricileri birliklerinin temsilcileri Kırklareli'nde buluştu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, bir otelde düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin Dünya Arıcılar Birliği üyesi olduğunu söyledi.

İstanbul'da 2017'de Dünya Arıcılar Birliğinin kongresini gerçekleştirdiklerini anımsatan Şahin, bu nedenle de Balkan ülkelerindeki arıcılık faaliyetlerinin önemli olduğunu ifade etti.

Balkan ülkeleri arasındaki arıcıların sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşmak üzere toplandıklarını anlatan Şahin, "Arıcıların temel sorunlarından bir tanesi pazarlama konusudur. Bu sorun Türkiye'nin de sorunu, Makedonya'nın da sorunu, Bulgaristan'ın da sorunu, Romanya'nın da sorunu. İkinci bir şey arıların yaşaması ve yaşatılmasıdır. Ülkelerle aynı sorunları yaşıyoruz. Bazı çalışma haritası oluşturarak bundan sonra daha aktif bir şekilde ülkeler arası işbirliği yapmış olacağız." diye konuştu.

Şahin, ülkeler arasındaki güç birliğinin de önemine değindi.

Ardından diğer ülkelerin arıcı birlikleri temsilcileri de birer konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:17 Kaynak: AA

Ziya Şahin, Kırklareli, Merkez, Türkiye, Güncel
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