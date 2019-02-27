Sekiz Yöntemle Yağlı Saçlara Son!

Eğer saçlarınız yağlanmaya müsait ise ne kadar kötü göründüğünü bilirsiniz.

Eğer saçlarınız yağlanmaya müsait ise ne kadar kötü göründüğünü bilirsiniz. Yağlı saçlar ağırlaşarak dümdüz aşağı iner ve yıkama sonrası oluşan bakımlı görünümden eser kalmaz.



Öncelikle, saçın yağlanmasına neden olan problemi tespit etmek büyük önem taşır. Bazen yağlı saçlar ergenlik, tiroid sorunları, hamilelik veya menopoz gibi hormonal değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir. Bu durumda hormonlar bedenin daha fazla cilt ve saç yağı oluşturmasına neden olur. Hormonal kaynaklı yağlanmadan şüpheleniyorsanız doktorunuzla görüşmeniz gerekebilir.



Peki ya saçların hızlı yağlanmasına biz neden oluyorsak? Yağlı saçlara sahipseniz saçınızı daha sık yıkamak isteyebilirsiniz. Yalnız fazla yıkamak da saçın doğal yağlarından arınmasına neden olabilir. Bu durumda kafa derisi saçı korumak için daha fazla yağ üretimine geçer. Hızlı bir şekilde saçtaki kuruluğu telafi eden kafa derimiz bir kaç saat içinde saçları yine yağlandırabilir. Ayrıca yanlış tarama alışkanlığı veya saçı yaparken fazla oynamak da saçta yağlılığa neden olur. Bazen ne yapsak saç düzene girmez. Kötü saç günü diye bir şey gerçekten vardır ve bazen saçınız "beni rahat bırak" diye bağırır. Ama merak etmeyin, bunu hemen herkes yaşamaktadır.



İsterseniz saçta fazla yağ birikmesine engel olacak ipuçlarına hep birlikte göz atalım.

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