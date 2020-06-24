"Sekizgen cami" uzun aradan sonra sabah namazında cemaatine kavuştu - Son Dakika

Çok yoğun olmadığı gözlenen camide namaz kılan vatandaşlar, sabah namazını cemaatle kılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklular'da kullanılan, otağlardan esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye 'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi, uzun aradan sonra kılınan sabah namazında cemaatine kavuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde ceza kesilen kişi sayısı belli oldu

4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş

MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor