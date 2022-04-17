Sekizinci Cumhurbaşkanı Özal memleketi Malatya'da anıldı - Son Dakika
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Sekizinci Cumhurbaşkanı Özal memleketi Malatya'da anıldı

17.04.2022 12:12
Sekizinci Cumhurbaşkanı Özal memleketi Malatya'da anıldı

? Türkiye Cumhuriyeti'nin Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 29'uncu yılında memleketi Malatya'da düzenlenen programla anıldı.

? Türkiye Cumhuriyeti'nin Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 29'uncu yılında memleketi Malatya'da düzenlenen programla anıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesindeki anma etkinliği kapsamında Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve diğer protokol üyeleri Özal'ın büstüne karanfil sundu.

Daha sonra üniversitede Özal'ın kişisel eşyaları ve fotoğraflarından oluşan Turgut Özal Müzesi gezildi.

Üniversitenin konferans salonunda devam eden ve Özal ile ilgili sinevizyon gösterisiyle başlayan anma programında konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya'nın yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından Özal'ı bir kez daha rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Baruş, Özal'ın Türkiye'de çok büyük değişimlere yol açtığını anlatarak şöyle devam etti:

"Bu değişimlerden en önemlisi Türkiye'nin dünyaya açılmasıydı. Dış politikada gerçekten Turgut Özal dünyada neler olup bittiğini kavramadan ülkemizde de sağlıklı bir yönetim sergilenemeyeceğini gösterdi. Dünyayı çok iyi anlamamız gerektiğini, gelişmeleri, teknolojiyi çok iyi takip etmemiz gerektiğini Turgut Özal'dan öğrendik. Bu dış politikanın neticesi olarak ekonomide de serbest piyasa ekonomisi uygulamasına geçti ve Türkiye artık kapalı bir ekonomiden rekabetçi ve dünya ile yarışan, kendi vatandaşı için de kaliteli ürünler üretebilen rekabetçi bir yapıya kavuştu. Böylelikle Türkiye yakaladığı yeni trend sayesinde bugün bütün dünya ülkeleri ile ticaret yapabilen, siyaseten etkili olabilir büyük bir bölgesel güç haline geldi. Bu nedenle Türkiye olarak Turgut Özal'a çok şey borçluyuz."

Özal'ın aynı zamanda bir hoşgörü insanı olduğunu söyleyen Vali Baruş, "Özal, siyasette hoşgörüyü getirdi. Birçok düşünceden, farklı fikirlerden olanlar Turgut Özal'ın kurduğu parti çatısı altında siyaset yapma şansı buldu." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Özal'ın Türkiye'ye, Malatya'ya ve dünya barışına önemli katkıları bulunan büyük bir devlet adamı olduğunu belirterek Turgut Özal'ı rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da bugün Türkiye'nin bölgesel bir güç olmasında Turgut Özal'ın isminin yadsınamaz olduğunu dile getirdi.

Özal'ın Türk siyasetine damgasını vurduğunu anlatan Karabulut, Özal'ı rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.

Programa Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve diğer ilgililer, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 29. yılında kabri başında anıldı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 29. yılında kabri başında anıldı TURGUT ÖZAL ÖLÜMÜNÜN 29. YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI TURGUT ÖZAL ÖLÜMÜNÜN 29. YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sekizinci Cumhurbaşkanı Özal memleketi Malatya'da anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sekizinci Cumhurbaşkanı Özal memleketi Malatya'da anıldı - Son Dakika
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