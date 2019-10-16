Son Dakika Haberleri: Sekizinci kattan düşerek ağır yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Sekizinci kattan düşerek ağır yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti

Sekizinci kattan düşerek ağır yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti

1 saat önce

Sabah saatlerinde Ataşehir'deki evinin balkonundan, oturduğu sitenin bahçesine düşerek ağır yaralanan Dilber Ayçiçek Çeçen'in kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sekizinci kattan düşerek ağır yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Sabah saatlerinde Ataşehir'deki evinin balkonundan, oturduğu sitenin bahçesine düşerek ağır yaralanan Dilber Ayçiçek Çeçen'in kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.


Ataşehir'deki lüks bir sitede meydana gelen olayda, sabah saat 06.00 sıralarında 12 katlı binanın sekizinci katındaki evinde yaşayan Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen balkondan bilinmeyen bir nedenle sitenin bahçesine düşmüş ve ağır yaralanmıştı. Talihsiz kadın olay yerine gelen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.


Olayın ardından yetkililer Çeçen'in kaldığı dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis, kadın doktorun nasıl düştüğünün tespit edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Ataşehir, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:40 Kaynak: İHA
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