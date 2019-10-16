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Son Dakika Güncel SEKİZİNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SEKİZİNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAAtaşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

SEKİZİNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda bulunan lüks bir site içerisindeki 12 katlı binanın sekizinci katında oturan beyin cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Dilber Ayçiçek Çeçen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çeçen'in cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ardından buradaki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'ne getirildi. Eşi Gültekin Çeçen, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Dua ve helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Meslektaşları gözyaşı dökerken, beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen, Çengelköy Mezarlığı'nda torağa verildi.

Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in, eşi Gültekin Çeçen'in de doktor olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Eşi Gültekin Çeçen'in taziyeleri kabul etmesi

-Oğlunun görüntüsü

-Dua ve helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detay görüntüler


DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:07 Kaynak: DHA
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