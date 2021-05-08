"Şekli Covid-19'a çok benziyordu incelemeye alınınca ilginç gerçekler ortaya çıktı" - Son Dakika

"Şekli Covid-19'a çok benziyordu incelemeye alınınca ilginç gerçekler ortaya çıktı"

08.05.2021 11:59

Aydın ve çevresinde 13 yıldan bu yana başta geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında olmak üzere tarım, hayvancılık ve ekolojik çevrecilik projeleri alanında spesifik patentli buluşlara imza atan Karya Farma HBX-Arge firması, şekil itibariyle covid-19'a çok benzeyene ve Ege Bölgesi'nde deve...

Aydın ve çevresinde 13 yıldan bu yana başta geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında olmak üzere tarım, hayvancılık ve ekolojik çevrecilik projeleri alanında spesifik patentli buluşlara imza atan Karya Farma HBX-Arge firması, şekil itibariyle covid-19'a çok benzeyene ve Ege Bölgesi'nde deve dikeni olarak bilinen atık ve zararlı bir bitkiyi incelemeye aldı. Adnan Menderes Üniversitesi Teknokent ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Covid-19'a benzeyen bu dikensi bitkinin pek çok faydası olduğu belirtildi.

'Zenginleştirilmiş Deve Dikeni molekülü' (Silybum marianum) adı verilen çalışma Efeler Diyarı Aydın'ın yeni sembolleri arasına girdi. Şekil itibariyle Korona (covid19) ile çok büyük bir benzerlik gösteren halk dilinde eşek kengeri olarak da bilinen deve dikeni (Latince ismi Silybum Marianum), Adü Teknokent Ar-Ge firmasında incelemeye alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Karya Farma HBX AR-GE(HBX-2371) Koordinatörü Hakan Başlık; "Deve dikeni bitkisinden elde edilen 'Deve dikeni özü' yüksek miktarda slymarin içermektedir. Slymarin antioksidan, antiviral ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Aslında geleneksel olarak karaciğer ve safra kesesi rahatsızlıklarını tedavi etmek, anne sütü üretimini artırmak ve hatta karaciğeri yılan ısırıklarından, alkolden ve diğer zehirlerden korumak için kullanılmıştır. 13 yıllık çalışmalarımıza 13 akıllı moleküller ile deve dikeni formülasyonunu bir araya getirerek etki mekanizması çok farklı bir çalışma ortaya koyduk" dedi.

Zeytin yaprağı ve incir çekirdeği özlü çalışmaları ile yıllar içinde birçok patentli buluşlara imza attıklarını belirten Başlık, Arge ekibinin HBX-2371 akıllı moleküller bileşimine deve dikeni molekülünü ilave edilerek ADÜ Teknokent içinde de hız kesmeden faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ADÜ Teknokent) Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem, "Bölgemizde geliştirilen bu proje ile öncelikli toplumsal sorunların, maddi fayda ve kar ön planda olmaksızın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu noktada proje, sosyal girişimciliğin en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır. Yönetim kurulu üyelerimiz, ekibimiz ve bölgede yer alan girişimcilerimizle ekosisteme sağladığımız faydalar artarak devam edecektir. Ülkemizin en önemli endemik bitkilerinin birçoğu ilimizde yetişmektedir. Tarla, bahçe atıkları tabir edilen bitkilerden gerekli şartlar oluşturup işlediğinde ilimiz ekonomisine çok büyük katma değer sağlayabilecektir. Bu konuda üniversite ve halkımız beraber işbirliği ile güzel sonuçlar alınabileceği bir gerçektir" diye konuştu.

İyem, ADÜ Teknokent Yönetim Kurulu adına, çalışmaları ile bölgede değerli projeler ortaya koyan Hakan Başlık ve ekibine tebrik etti. - AYDIN

Şekli Covid-19'a çok benziyordu incelemeye alınınca ilginç gerçekler ortaya çıktı
Şekli Covid-19'a çok benziyordu incelemeye alınınca ilginç gerçekler ortaya çıktı

Koronavirüs, Tarım, Aydın, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Şekli Covid-19'a çok benziyordu incelemeye alınınca ilginç gerçekler ortaya çıktı' - Son Dakika


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