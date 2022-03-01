SEKMEN: 700-800 YILLIK BİNALAR AYAKTA, BİZ NEREDE HATA YAPTIK ÜZERİNDE DURMAMIZ LAZIM - Son Dakika

DEPREM haftası sebebiyle düzenlenen toplantıda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 700-800 yıllık cami, medrese, han ve hamamın ayakta kaldığını belirterek, "Bunu yapan bizim ecdadımız, bizim insanımız bunları yaptı da biz niye yapmayalım? Nerede hata yaptık üzerinde durmamız lazım" dedi.

1-7 Mart tarihleri arasının Deprem Haftası olması sebebiyle Erzurum'da 'Depremi Unutmayalım' semineri düzenlendi. İbrahim Erkal Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, deprem konusunda üniversitelere büyük görevler düştüğünü söyledi. Çakmak, "Deprem konusunda üniversitelere düşen önemli görevler var. Çuvaldızı biraz da kendimize batırmamız gerekiyor. Üniversitelerimizin bilimsel araştırmalarını deprem üzerinde yoğunlaştırmaları, toplumsal duyarlılığı artırma noktasında çalışma yapmaları gerekiyor" diye konuştu.

NEREDE HATA YAPTIK ÜZERİNDE DURMAMIZ LAZIM

Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak kentte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Mehmet Sekmen, sağlam bina yapımına dikkat ettiklerini söyledi. İstanbul'da Haydarpaşa Garı'nın 100-125 yıllık bir bina olduğunu, Erzurum'da 700-800 yıllık cami, medrese, han hamamların haya ayakta durduğunu ifade eden Sekmen, şunları söyledi: "Bunu yapan bizim ecdadımız, bizim insanımız bunları yaptı da biz niye yapmayalım? Nerede hata yaptık üzerinde durmamız lazım. Tabi burada yapı ürünleri pahalı. Akademisyen arkadaşlar beton kalitesini güçlendiren ve fiyatını düşüren çalışmalar yapmalı. Yanı başımızda Sibirya var. 3-4 kez gittim, kar yağarken beton döküyorlar. Onlar yapıyor biz niye yapmayalım, Ruslar'ın aklı bizden fazla mı? Bu konuda gayret sarfetmemiz, emek ortaya koymamız lazım. Akademisyen arkadaşlara çok önemli görevler düşüyor. Biz uygulayıcıyız, onlar hazırlayacak biz uygulayacağız. Denetleyeceğiz, en güzelini en iyisini ortaya koyacağız. Şimdi yaptığımız binalar 3-5 sene sonra depremde yıkılırsa vay halimize."

DERVİŞ SABRI GÖSTERECEKSİNİZ

Türkiye'de son yaşanan depremler ve sonrasıyla ilgili hazırlanan filmin izletilmesinden sonra konuşan Vali Okay Memiş, salondaki görevlilere tavsiyelerde bulundu. Kriz anında sabırlı olunması gerektiğini belirten Vali Memiş, "Kriz anında sabırlı olacaksınız, vatandaşınıza daha sakin davranacaksınız. Öyle hart, hurt etmeyeceksiniz. Hem de deprem anında, doğal afet anında. Adeta derviş sabrı göstereceksiniz. Başka ne yapmayacaksınız; afet anında tasarrufla uğraşmayacaksınız. Afet anında devlet tasarruf etmez, kesesinin ağızın açar, aşırıya geçmemek kaydıyla. Öyle müfettişlik yapmak değil, tabi ki kaydınızı kuydunuzu yapacaksınız, abartmayacaksınız. Normal zamanda tasarruf edeceksiniz, israfın önüne geçeceksiniz, şatafattan uzak duracaksınız ama afet anında ise vatandaşın ihtiyaçlarını gidereceksiniz. Vatandaşın orada devlete ihtiyacı var. Devlete en fazla ihtiyacı olduğu an, o afet anı" diye konuştu.

ERZURUM'DA BİNALARIN DIŞINA ÖNEM VERİLMİYOR

Şehirdeki binaların şık olması gerektiğinin altını çizen Vali Memiş, "Bir şehre tek bir bina değer katar, tek bir bina bile değerini kaybettirir. Erzurum'da binaların dışına hiç önem vermiyorsunuz. Evlerin içine giriyorsunuz, bizim vali konutundan iyi. Bizim vali konutunda o varaklı, süslü eşyalar yok. Tebrik ederim evler geniş, içi beni şaşırtıyor. Evlerin içerisi acayip ne ararsan var. Tabi Erzurum kış memleketi insanlar evin içinde yaşıyor ama evin dışına çok dikkat etmiyor. Evin dışına da dikkat etmek lazım" dedi.