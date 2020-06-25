Sekmen: "Kent merkezimiz gibi ilçelerimiz de sürekli gelişiyor" - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçe gezilerine kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Sekmen, Karayazı ve Tekman'a giderek ilçe sakinleriyle hem hasret giderdi, hem de bir dizi inceleme ve temasta bulundu.



AK Parti'nin Karayazı ve Tekman ilçe teşkilatı yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Sekmen, vatandaşlarla bir araya geldi, belediye çalışmalarını gözden geçirdi. Karayazı ESMEK'i ziyaret eden Başkan Sekmen, yeni mesleki kurs planlamalarının tamamlandığı ve pandemi sonrası normalleşme planı kapsamında mesleki eğitimlere yeniden başlanacağını müjdeledi. Karayazı ve Tekmanlı vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, salgın sebebiyle öncelikle geçmiş olsun dileklerini ilettiği ilçe sakinlerine pandemi sürecinde verilen mücadeleyi de anlattı.



Güney'de İlk Durak Karayazı Oldu



Güney ilçe gezilerinin ilk durağı olan Karayazı'da, ilçe sakinlerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, partisinin ilçe teşkilat yöneticileriyle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Karayazılı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sekmen, Mart ayında başlayan ve Mayıs ayı sonuna kadar devam eden pandemi döneminin ardından yeni yatırım sezonuna start verdiklerini, bu kapsamda Karayazı'nın öncelikli ihtiyaçlarının da giderileceğini söyledi. Karayazı Belediye Başkanlığı'na kayyum olarak vekalet eden Kaymakam Abdulgani Mağ ile de bir araya gelen Sekmen, buradaki temaslarının ardından ilçede Büyükşehir tarafından gerçekleştirilen yatırımları inceledi.



Tekman'da Dolu Dolu Bir Gün



Tekman'da Belediye Başkanı Mustafa Ergin tarafından ilçede karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, parti teşkilat yöneticileriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından belediyeyi ziyaret etti. Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin'den ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Sekmen, yeni hizmet sezonuna ilişkin planları burada da gözden geçirdi. Sekmen, daha sonra Tekmanlı vatandaşlarla bir araya geldi, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Karayazı'da olduğu gibi, Tekman'da da büyük bir coşkuyla karşılanan Sekmen, Erzurum'un güney ilçelerinin tarım ve hayvancılık bakımından önemli potansiyellere sahip olduğunu ifade ederek, "Erzurum'un her ilçesini üreten ve üreterek kazanan birer yerleşim merkezi haline getireceğiz. Bu nu da el ve iş birliğiyle hep beraber gerçekleştireceğiz" dedi. Tekmanlı vatandaşların talep ve beklentilerini de dinleyen Sekmen, beraberinde götürdüğü oyuncukları çocuklara dağıtmayı da ihmal etmedi. - ERZURUM