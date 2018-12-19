Sekmen: "Yaptığımız Hizmetler Yapacaklarımızın Teminatı Olacak"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yaptığımız hizmetler yapacaklarımızın teminatı olacak" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yaptığımız hizmetler yapacaklarımızın teminatı olacak" dedi.



Başkan Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'na 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için resmi adaylık başvurusunda bulundu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah güzel hizmetlere vesile kılarak halkımızın teveccühünü kazanmayı nasip etsin. Yaptığımız hizmetler yapacaklarımızın teminatı olacak. Şehrimizin sorunlarını da ve bu problemlerin çözümlerini de yakinen biliyoruz. Hem sorunlar hem de çözümler projelendirildi. İnşallah kaldığımız yerden devam ederek bir şehirde neler yapılması gerekiyorsa hepsini yapacağız. Sadece Erzurum'a değil, bütün ilçelerde de çalışmamız devam edecek" dedi. Seçimlerin önemine vurgu yapan Başkan Sekmen, "31 Mart seçimleri, demokrasi ve milli iradenin güçlenmesi, Güçlü Türkiye idealine ulaşmamız, şehir ve medeniyet tasavvurumuzun da kesintisiz yolculuğu için son derece önemlidir. 31 Mart; devam eden kalkınma seferberliğimiz ve projelerimizin halkımızdan yeniden teyit alacağı bir tarih olacaktır. Türkiye'ye hizmet sevdamız milletimizden inşallah bir kez daha takdir ve yetki alacak, Erzurum AK Parti'nin ehliyetli ellerinde büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir" diye konuştu. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, "2019 yerel seçimlerinde bundan önce olduğu gibi bu kez de çok iyi sonuç alacağız. AK Parti Hükümetleri dönemine kadar bugün ki çağdaş seviyede yerel yönetim anlayışı yoktu. Bu anlayış AK Parti ile hakikaten batılı ve modern anlamda yerel yönetimler geleneği ile başladı. Bunun en iyi örneklerinden birisi Erzurum'da AK Parti döneminde sergilendi" dedi. Başkan Öz, AK kadrolarla birlikte Erzurum'da demokrasi destanının yeniden yazılacağını ifade etti. Konuşmaların ardından Başkan Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'na resmi adaylık başvurusunu yaptı. - ERZURUM

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