Sekreter Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu

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Erdoğan'ın Tespihini Hediye Ettiği Minik Muhammed'in Babası Hayatını Kaybetti

Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu

15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti