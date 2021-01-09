Seks işçileri Pornhub'a kredi kartı yasağını eleştiriyor: Geçim kaynağımız kesildi - Son Dakika
BBC

Seks işçileri Pornhub'a kredi kartı yasağını eleştiriyor: Geçim kaynağımız kesildi

09.01.2021 18:32
Seks işçileri Pornhub'a kredi kartı yasağını eleştiriyor: Geçim kaynağımız kesildi, System.String[]

Kredi kartı devleri Visa, Mastercard ve Discover çocuk istismarı ve tecavüz görüntüleri içerdiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Pornhub'a yapılan ödemeleri kesti.

Kredi kartı devleri Visa, Mastercard ve Discover çocuk istismarı ve tecavüz görüntüleri içerdiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Pornhub'a yapılan ödemeleri kesti.

Fakat seks işçileri aniden alınan bu kararın gelirlerini ortadan kaldırdığını ve yasa dışı içerik sorununu çözmediğini söylüyor.

Yetişkinlere yönelik içerikler üreten Mary Moody, kendisi gibi pek çok seks işçisini etkileyen bu adıma karşı sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

Moody "Her ay binlerce dolar kaybetmekle ben başa çıkabilirim fakat özellikle pandemi döneminde geçinmek için bu gelire ihtiyaç duyan binlerce işçinin geçimi tehlikede" ifadelerini kullandı.

New York Times gazetesinde Nicholas Kristof'un Aralık başında yazdığı bir makale Pornhub'da pek çok yasa dışı görüntü olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Kristof kredi kartı şirketlerine ödemeleri durdurma çağrısında bulunmuştu.

Makalenin ardından Pornhub yalnızca onaylanmış kullanıcıların yüklediği videoların sitede kalmasına izin verip, geri kalan tüm videoları kaldırmış, ayrıca yasa dışı videoların indirilerek başka sitelere yüklenmesini kolaylaştıran video indirme tuşunu da siteden çıkarmıştı. Pek çok kişi yıllardır bu değişikliklerin yapılmasını talep ediyordu.

Fakat bu süreçte kendi iç incelemelerini yürüten kredi kartı şirketleri ödemeleri durdurma kararı aldı.





Bu durum siteye paralı video yükleyen veya site üzerinden canlı yayın yapanların para kazanmasını imkansız kıldı.

Moody "Hem en fazla izleyiciye sahip olduğu hem de en bilinen site olduğu için Pornhub bizim erişebildiğimiz en büyük platform" dedi ve ekledi:

"Bu sektörde çalışan kimin adını Google'da aratırsanız aratın Pornhub ilk sırada gelir."

Seks işçileri OnlyFans gibi başka paralı sitelerden de para kazanabiliyor.

Ancak Moody bir platformdan diğerine geçmenin hiç de kolay olmadığını söylüyor:

"Bugüne kadar Pornhub'a odaklanmış ve oraya özel içerikler üretmiş modeller bir anda gelirlerinden oldu.

"Bir anda başka bir platforma içerik üretip eskisi kadar para kazanabilmeye devam etmek mümkün değil."

'Çaresiz hissediyoruz'

İsviçreli içerik üreticisi Cara Vega da "Aralık ayında Pornhub'dan yalnızca 34 dolar kazanabildim" dedi.

Yıllarca Pornhub'da takipçi elde etmek için çalıştıktan sonra böylesi bir durum yaşanmasının sektör çalışlanlarını büyük strese soktuğunu anlatan Vega, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna dair hiçbir şey yapamıyoruz ve bu da bizi gerçekten çaresiz hissettiriyor.

"Gelirinin önemli kısmı Pornhub'a bağlı olan ve bu yüzden bu sektörde çalışmayı tamamen bırakmayı düşünen arkadaşlarım var.

"Bir anda olan bu değişikliğe hazırlık yapma imkanımız da olmadı. Önümüzdeki ay kirasını nasıl ödeyeceğini bilmeyen çalışanlar var.

"Visa ve Mastercard çok sorumsuzca davrandı ve insanları bir gecede gelirsiz bıraktı."

Dijital haklar üzerine çalışan Electronic Frontier Foundation (Elektronik Hudut Vakfı, EFF) da ödeme şirketlerinin "sansür gücünü" eleştirdi.

Vakıf, kredi kartı firmalarının daha önce sayısız seks işçisinin yanı sıra Wikileaks'e de ödemeleri yasakladığını hatırlattı.

EFF Aralık ayında sitesinde yayımladığı bir makalede "Her şirket bir gün Visa ve Mastercard'ın ahlak anlayışına uymadığı için kendisini benzer bir noktada bulabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bu endişeye katılanlardan biri de Pornhub'ın bağımsız yaratıcılar bölümünde en popüler üçüncü model olan June Liu.

Liu "Bu sansürün diğer platformlara da yayılmasından endişeliyim" diyor.

Öte yandan New York Times'a konuşan bir Mastercard yöneticisi ise bunun ahlaki değerleriyle alakalı bir durum olmadığını, yasal yükümlülüklerden kaynaklandığını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Visa da "Suçlamaların ardından iç soruşturmamız tamamlanana kadar ödemeleri durdurma kararı aldık" dedi.

Seks işçileri ise Pornhub'ın artık yalnızca kimliği doğrulanmış içerik üreticilerinin videolarını barındırdığını ve bu nedenle bu yasağın yasa dışı içeriği engellemekte faydalı olamayacağını savunuyor.

Seks işçisi olan ve endüstrideki diğer kişilerin de hakları için kampanyalar yürüten Ginger Banks, "Bir kişinin tamamen yasal olan bir içeriğe para ödeyip ödeyemeyeceğine neden Mastercard ve Visa karar veriyor?" diye sordu.

Seks işçileri aynı hizmeti almak için finans kuruluşlarına diğerlerine kıyasla genellikle daha fazla ödemek zorunda kalıyor.

Banks "Umarım kripto para birimleri bu şirketlerin devrini kapatır" diyor.

Pornhub Bitcoin ile de ödeme kabul ediyor.

Seks işçileri Pornhub'a kredi kartı yasağını eleştiriyor: Geçim kaynağımız kesildi
Seks işçileri Pornhub'a kredi kartı yasağını eleştiriyor: Geçim kaynağımız kesildi

Kredi Kartı, Mastercard, Çocuk, Visa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Seks işçileri Pornhub'a kredi kartı yasağını eleştiriyor: Geçim kaynağımız kesildi - Son Dakika Dünya

BBC

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