Seks oyuncaklarını test ettiğini itiraf etti

İngiliz model ve oyuncu Cara Delevinge, İngiltere Cosmopolitan dergisine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Dünyaca ünlü markaların yüzü olmasının yanı sıra Hollywood film ve dizilerinde başrol üstlenen başarılı isim cinsel kimliğinin panseksüel olduğunu söylüyor.

SEKS OYUNCAKLARI TASARLIYOR

28 yaşındaki Cara Delevingne, dergiye verdiği röportajda Lora DiCarlo ile olan iş ortaklığını anlattı. İkili geçtiğimiz yıllarda seks oyuncakları tasarımı ve satışına başladı. Seks oyuncakları işini ek işi olarak gördüğünü dile getiren ünlü model, bu işi çok sevdiğini söyledi.

"ŞEKERCİ DÜKKANINDAKİ ÇOCUK GİBİYİM"

Cara Delevinge ortak olduğu seks oyuncağı markasıyla ilgili her fırsatta açıklama yapmaktan çekinmiyor. Konuyla ilgili soruya da şöyle yanıt verdi:

Bu benim işim. seks oyuncaklarını test etmek. Bu şimdiye kadarki en havalı şey. Şekerci dükkanındaki bir çocuk gibiyim.

PENSEKSÜELLİK NEDİR?

Panseksüellik bir tür cinsel yönelim terimidir. Bu yönelimi olan kişiler her türlü cinsiyete karşı ilgi duyabilmektedir.