Seks sırasında partnerleri gizlice prezervatif çıkaran kadınlar anlatıyor: Tecavüz olduğunu ancak yaşayınca anladım

Gemma (isteği üzerine ismi değiştirildi) iki yıl önce cinsel ilişkiye girdiği erkeğin, kendi bilgisi ya da rızası olmadan prezervatifini çıkardığını sonradan fark ettiğinde korktu ve öfkelendi.

Ertesi gün hapı olarak bilinen ve cinsel ilişki sonrası döllenmeyi engelleyen ilaçlardan alan Gemma, bir sonraki ay regl olmadığını, hamilelik testi pozitif çıktığında da şok geçirdiğini anlatıyor.

BBC'nin Newsbeat radyo programına konuşan Gemma'nın "Kendim yaşayana kadar var olduğunu bilmiyordum" diye anlattığı, erkeklerin ilişki sırasında kadının rızası ve bilgisi olmadan prezervatifini gizlice çıkarması eylemine 'stealthing' adı veriliyor.

İngiltere yasalarına göre bu eylem "tecavüz" kapsamında değerlendiriliyor.

Ancak bu konuda ceza verilen tek bir olay kayda geçti, o da 2019'daydı.

'Bana, kürtajın sadece 50 sterlin olduğunu söyledi'

Gemma, "Çok öfkelenmiştim, kafam karışmıştı. Ona mesaj attığımda bana bunun büyük bir mesele olmadığını ve kürtajın sadece 50 sterlin tuttuğunu söyledi. Oysa hayatım çok değişecekti" diyor.

"Kürtaj olma kararı aldım ama bu çok zor bir karardı" diyen Gemma, çocuk sahibi olmayı çok istediği için kendisine bu konuda öfkelendiğini ama doğru koşulların bunlar olmadığını da bildiğini söylüyor.

Gemma, yaşadıklarını polise anlatsa da, dosyada ilerleme sağlanmadığını belirtiyor.

"Yaşadığımın tecavüz olduğunu anladığımda ve hamile kaldığım için, polise kadar gittim" diyen Gemma, polisin söz konusu adamla konuştuktan sonra, yeterince kanıt olmadığı yanıtını verdiğini anlatıyor:

"Benim sözüme karşı onun sözüydü ve o inkâr ediyordu."

Geçtiğimiz yıl BBC Three kanalında yayınlanan I May Destroy You adlı dizi, tam da bu konuyu merkezine almıştı.

Dizinin dördüncü bölümünde ana karakter Arabella'nın seks yaptığı erkek, bilgisi dışında gizlice prezervatifini çıkarıyordu. Arabella, dinlediği bir podcast'te duyana kadar, yaşadıklarının aslında bir tecavüz olduğunu anlamayacaktı.

'Bahsettiğimiz olay tecavüz'

İngiltere'de cinsel istismara maruz kalan kadınlar için çalışan yardım kuruluşu Rape Crisis'den Katie Russell, bu vakaları son zamanlarda çok daha sık duyduklarını söylüyor.

Katie Russell, gizlice yapılan eylem anlamına gelen 'stealthing' kavramının kullanılmasının kadınlara yardımcı olmadığı görüşünde.

"Görece yeni bir kavram ve bazı yönlerden bir kavramın kullanılması insanların öğrenmesi için faydalı olabilir, ancak aynı zamanda yanıltıcı da olabilir" diyen Russell, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Bu kavram, bir bakıma eylemi sterilize ediyor ve küçültüyor çünkü nihayetinde sözünü ettiğimiz, tecavüz.

"Bunun rıza dışında prezervatif çıkarılması anlamına geldiği konusunda ve biraz arsızca yapılmış, yapanın bir bedel ödemediği bir tür yaramazlık olmadığı konusunda net olmalıyız.

"Bu, başka insanların yaşamına ve sağlığına gerçek anlamda zarar veren, ciddi bir konu."

Rape Crisis kuruluşu ya da polis yetkililerinin elinde, benzer vakaların sayısına ilişkin bir veri yok çünkü bu vakalar, tecavüz olarak kayda geçiriliyor.

Ulusal Polis Müdürleri Konseyi'nden (NPCC) bir sözcü, "İnsanları 101'i telefonla aramaları ya da bir emniyet biriminin kayıt masasına bildirmeleri konusunda her zaman teşvik ediyoruz" diyor.

Edem Barbara Ntumy, başına aynı şeyin geldiğini söylüyor.

Newsbeat'e konuşan Edem,"Öylesine görüştüğüm biri seks sırasında benim iznim olmadan prezervatifini çıkardı. O sırada onunla yüzleştim ama inkar etti ve biraz da saldırganlaştı. Ben de onunla konuşmayı bıraktım" diyor.

"İstediğim sonucu alamayacağımı düşündüğüm için şikayette bulunmadım" diyen Edem, şöyle devam ediyor:

"Tecavüz soruşturmalarının çok uzun vakit aldığını biliyordum. Tüm cihazlarınıza el konuyordu ve meselenin çözülmesi gerçekten uzun sürebilirdi, ben de bu yollardan geçmek istemiyordum."

Edem, şimdi cinsel sağlık alanında çalışıyor ve bu eylemlerin kayda geçtiği, ceza yargılama sisteminden bağımsız bir yöntem görmek istediğini söylüyor.

'Yaşadıklarımla barıştım'

Edem, yaşadıkları ile barıştığını ifade ediyor.

"O sırada benim için asıl mesele, cinsel yolla bulaşan bir hastalık kapmadığımdan emin olmaktı çünkü bir ilişki içinde değildik" diyen Edem, onu öfkelendiren sebebi şöyle açıklıyor:

"Kızdım çünkü biriyle ciddi olmayan bir ilişki içindeyseniz, karşılıklı olarak sınırlara saygı göstermeniz ve birden fazla kişiyle seks yaptığınız için de, güvende olmaya dikkat etmeniz gerekir.

Gençlere cinsellikte rızanın önemi konusunda eğitimler veren Okulda Rıza Projesi'nin direktörü avukat Kate Parker, birçok insanın prezervatifi gizlice çıkarma eyleminin tecavüz kapsamına girdiğinden haberi olmadığını söylüyor.

Parker, "Biri açıkça sadece prezervatif kullanılması halinde seks yapmayı kabul ettiği halde siz prezervatifinizi çıkarıyorsanız, bu, o kadının rıza verdiği bir şey değildir ve eylemi bir suç yapar" diyor.

İngiltere'de okullarda cinsellik ve ilişkiler üzerine dersler verilse de rızanın seçmeli bir birim olması sonucu bazı okulların bu konuyu müfredatlarına hiç almadığını vurgulayan Parker, "Rıza, cinsellik eğitiminde o kadar temel bir konu ki, bana göre gençleri onsuz gerçek anlamda eğitmiş olmazsınız" diye de ekliyor.

"Olaydan sonra, her şey yaşananları hatırlattığı için evimden taşınmak zorunda kaldım ve terapi gördüm" diyen Gemma ise yaşadıklarının hayatında yıkıcı etkileri olduğuna dikkat çekiyor.

Gemma, bu konuda daha fazla eğitimin gerekli olduğu görüşünü de yineliyor.