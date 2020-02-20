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Seks skandalları ve mali krizin gölgesindeki kadın iç giyim markası Victoria's Secret satılıyor
6 saat önce
İç giyim markasının çatı şirketi L Brands tarafından yapılan açıklamaya göre Amerikan yatırım şirketi Sycamore hisselerin yüzde 55'ini 525 milyon dolar karşılığında satın alacak.
Dünyaca ünlü kadın iç giyim markası Victoria's Secret'in hisselerinin yarıdan fazlası el değiştiriyor.
İç giyim markasının çatı şirketi L Brands tarafından yapılan açıklamaya göre Amerikan yatırım şirketi Sycamore hisselerin yüzde 55'ini 525 milyon dolar karşılığında satın alacak. Ohio merkezli L Brands ise Victoia's Secret'ın yüzde 45'lik payını elinde tutmayı sürdürecek fakat şirketin kurucusu ve CEO'su Leslie Wexner görevine son verecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:52
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