Seks skandalları ve mali krizin gölgesindeki kadın iç giyim markası Victoria's Secret satılıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Seks skandalları ve mali krizin gölgesindeki kadın iç giyim markası Victoria's Secret satılıyor - Son Dakika Dünya

Seks skandalları ve mali krizin gölgesindeki kadın iç giyim markası Victoria's Secret satılıyor

6 saat önce

İç giyim markasının çatı şirketi L Brands tarafından yapılan açıklamaya göre Amerikan yatırım şirketi Sycamore hisselerin yüzde 55'ini 525 milyon dolar karşılığında satın alacak.

Seks skandalları ve mali krizin gölgesindeki kadın iç giyim markası Victoria's Secret satılıyor, System.String[]

Dünyaca ünlü kadın iç giyim markası Victoria's Secret'in hisselerinin yarıdan fazlası el değiştiriyor.


İç giyim markasının çatı şirketi L Brands tarafından yapılan açıklamaya göre Amerikan yatırım şirketi Sycamore hisselerin yüzde 55'ini 525 milyon dolar karşılığında satın alacak. Ohio merkezli L Brands ise Victoia's Secret'ın yüzde 45'lik payını elinde tutmayı sürdürecek fakat şirketin kurucusu ve CEO'su Leslie Wexner görevine son verecek.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı
Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı NATO Twitter'dan video paylaştı: Türkiye NATO'dur, biz NATO'yuz Gizemli yardımsever Robin Hood, Aksaray'da yardım yaptıkları mahalleli tarafından görüntülendi

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:32:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Seks skandalları ve mali krizin gölgesindeki kadın iç giyim markası Victoria's Secret satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]