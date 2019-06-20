'Seks tarikatı' Nxivm'in kurucusu Raniere suçlu bulundu
28 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kişisel gelişim grubu adı altında kurulan ancak 'seks tarikatı' olduğu söylenen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere, kendisine yöneltilen tüm iddialardan suçlu bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:08
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kişisel gelişim grubu adı altında kurulan ancak 'seks tarikatı' olduğu söylenen Nxivm'in kurucusu Keith Raniere, kendisine yöneltilen tüm iddialardan suçlu bulundu.
New York Brooklyn'de görülen ve altı haftadır süren davada 58 yaşındaki Raniere şantaj yapmak, kadınları seks köleliğine itmek, çocuk pornosu ve benzeri suçlardan yargılanıyordu. Söz konusu grubun tek erkek üyesi, "Grandmaster" lakaplı Keith Raniere, ömür boyu hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkmıştı.
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