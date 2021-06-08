Seksenler'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Samimi hikayeleri ve usta oyuncu kadrosu ile izleyicilerin gönlünde yer edinen Seksenler, yeni sezonunda sürpriz isimlerle yoluna devam edecek.

Seksenler dizisi, bu sezon da yeni katılan oyuncularıyla ve gülümseten hikayeleriyle adından çok söz ettirecek. Diziye katılan oyuncular arasında; Zeynep Demirel ve Reha Özcan gibi sevilen, popüler isimler yer alıyor. Ayrıca Seksenler dizisinde "Çağatay" karakterini canlandıran başarılı oyuncu İlker Ayrık diziye yeniden dönüyor.

"2009 Miss Belçika güzeli" olan Zeynep Demirel, Seksenler ailesine Çağatay'ın Belçikalı eşi "Amelie" olarak katılıyor.

Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, hikâye gereği uzun zaman önce Belçika'ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon sürpriz bir şekilde mahalleye geri dönüyor. İlker Ayrık'ın Seksenler dizisine geri dönmesiyle beraber, dizide yepyeni, çok eğlenceli bir hikâye de başlıyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie (Zeynep Demirel) ile beraber Rukiye'nin karşısına çıkıyor.

İzleyicinin birçok sinema ve televizyon projesiyle yakından tanıdığı Reha Özcan da Seksenler kadrosuna edebiyat öğretmeni olarak katılıyor. Ayrıca diziye mahallenin lisesi ve oradaki öğrenciler de dahil oluyor.