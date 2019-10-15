Seksenler yeniden televizyonda! Yeni sezonda neler değişti?
57 dakika önce
TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler 3 yıllık aranın ardından yeniden başladı!
TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler 3 yıllık aranın ardından yeniden başladı!
Oyuncular yeni sezonla ilgili duygularını ve heyecanlarını paylaştı. Yeni sezonda Seksenler'de neler değişecek?
#Seksenler
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:07
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