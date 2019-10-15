Son Dakika Haberleri: Seksenler yeniden televizyonda! Yeni sezonda neler değişti?
Son Dakika Magazin Seksenler yeniden televizyonda! Yeni sezonda neler değişti?

Seksenler yeniden televizyonda! Yeni sezonda neler değişti?

57 dakika önce

TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler 3 yıllık aranın ardından yeniden başladı!

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TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler 3 yıllık aranın ardından yeniden başladı!

Oyuncular yeni sezonla ilgili duygularını ve heyecanlarını paylaştı. Yeni sezonda Seksenler'de neler değişecek?

#Seksenler

Seksenler yeniden televizyonda! Yeni sezonda neler değişti?

Seksenler, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:07 
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