Son Dakika Haberleri: Seksi Sporcu Ateş Püskürdü: 'Hayvanlar!'

Seksi Sporcu Ateş Püskürdü: 'Hayvanlar!'

2 saat önce

21 yaşındaki Aussie Rules (Avustralya futbolu) yıldızı Tayla Haris, sosyal medyadan kendisine gönderilen cinsel içerikli mesajlara verdiği yanıtla olay yarattı.

Seksi Sporcu Ateş Püskürdü: 'Hayvanlar!', System.String[]
21 yaşındaki Aussie Rules (Avustralya futbolu) yıldızı Tayla Haris, sosyal medyadan kendisine gönderilen cinsel içerikli mesajlara verdiği yanıtla olay yarattı.

Her şey, Avustralya'da yayım yapan Channel 7 adlı televizyon kanalının resmi Twitter hesabından Harris'in topa vururken görüldüğü bu kareyi paylaşmasıyla başladı.

Güzel futbolcu, bu fotoğrafın yayınlanmasının ardından büyük bir cinsel tacize maruz kaldı. Daha sonrasında Channel 7'nin söz konusu paylaşımı kaldırması da sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Gelen tepkilerin ardından fotoğrafı yeniden yayınlayan televizyon kanalı, "Üzgünüz. Fotoğrafı kaldırarak yanlış bir mesaj verdik. Paylaşıma gelen yorumlar çok ayıptı ve bundan sonra trolleri sayfamızdan engellemek için daha çok çalışacağız." açıklamasını yaptı.

Aynı zamanda profesyonel boksla da uğraşan Harris'in kendisine gönderilen cinsel içerikli mesajlara tepkisi ise çok sert oldu.

Twitter'dan söz konusu fotoğrafı tekrar paylaşan genç sporcu, üstüne de "İşte iş yaparken çekilmiş bir fotoğrafım. Şimdi göndereceğiniz aşağılayıcı yorumları düşünün hayvanlar!" mesajını yazdı.

Harris, Instagram hesabından yaptığı açıklamada da "Hamstringim iyi. Ancak aşağılayıcı ve cinsiyetçi yorumlar değil." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:45 

Twitter, Avustralya, Güncel
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