Sektör Bizim Yönetmeliklerimize Uymak Zorunda Değil"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi şahlandırmak için gerçek hayat neyi talep ediyorsa ona uyulması gerektiğini belirterek, "Gerçek hayat, sektör bizim yönetmeliklerimize uymak zorunda değil. Kendimizi hayata göre uyarlamak zorundayız.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi şahlandırmak için gerçek hayat neyi talep ediyorsa ona uyulması gerektiğini belirterek, "Gerçek hayat, sektör bizim yönetmeliklerimize uymak zorunda değil. Kendimizi hayata göre uyarlamak zorundayız. Aksi takdirde dış ticaret açığımız böyle devam eder, ithalatımız böyle devam eder ve biz de hedeflerimizden geride kalırız." dedi.



PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi temel atma töreninde konuşan Bakan Selçuk, yapılan çalışmada üretimin bütün paydaşlarının bir araya gelerek bir sistem döngüsü oluşturduğunu ve bunun diğer sektörlere de örnek olmasını ve sayılarının artmasını diledi.



Mükemmeliyetin kelime kökeninin kemalden geldiğini ifade eden Selçuk, "Aslında olgunlaşmış olan, kemale ermiş olandan bahsediyoruz. Bu sektörün hem üniversitelerle hem sektörün paydaşlarıyla, öğretmenlerle, öğrencilerle velilerle iç içe böyle bir ekosistem kurmuş olması, gerçekten Türkiye'nin artık belli noktalarda, belli mesafeler alabildiğine zihniyet olarak başladığını gösteriyor." dedi.



Selçuk, buradaki bütün binaların tamamlandığını görmeyi ve çoğalmasını istediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak göreve geldikten sonra, mesleki ve teknik eğitimi şahlandırmak için ne gerekiyorsa, yasal altyapı, mevzuat altyapısı, finansal altyapı, eğitim-öğretim altyapısının tamamını hayat sahnesine bakarak, yani gerçek hayat neyi talep ediyorsa biz ona uymak zorundayız. Gerçek hayat, sektör bizim yönetmeliklerimize uymak zorunda değil. Kendimizi hayata göre uyarlamak zorundayız. Aksi takdirde dış ticaret açığımız böyle devam eder, ithalatımız böyle devam eder ve biz de hedeflerimizden geride kalırız."



Bakan Ziya Selçuk, bu merkezde gelecek ve çocuklar için güzel hizmetler verileceğini ve dünya ile yarışmak için ekosistem kurulacağını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.



PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ise plastiğin teknolojinin her alanında yer aldığını ifade ederek, Türkiye'nin yıllık 10 milyon ton üretim gerçekleştirdiğini bildirdi.



Türkiye'nin, dünyanın en büyük altıncı plastik üreticisi olduğunu belirten Eroğlu, hedeflerinin katma değeri yüksek üretim olduğunu söyledi.



Eroğlu, 30 bin metrekare alana kurulu merkezde, test ve laboratuvar merkezi, sertifikasyon, eğitim, araştırma-geliştirme, danışmanlık hizmetleri, ürünlerin kontrol merkezi bulunacağını kaydetti.



Yavuz Eroğlu'nun, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a plaket takdim etmesinin ardından protokol üyeleri tarafından merkezin ilk fazının temeli atıldı.



PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de bulunduğu arazide gerçekleşen temel atma törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, sanayiciler ve eğitimciler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Havalimanına Giren ABD Elçilik Görevlisinin Bagajında Bomba Bulundu

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Yüzde 30 Daha Fazla Ödeme Yapılacak

Yapıların Zemin Araştırmalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı

CHP'nin Seçim Ofisine Silahlı Saldırı: Yaralılar Var