Sektör Çalışanlarının 12 Ay İş Bulabileceği Ortamı Geliştirmek İstiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin 12 aya yayılmasını, sektörde çalışanların 12 ay iş bulabileceği bir turizm ortamını geliştirmek istediklerini belirtti.

Ersoy, Dalaman'da AK Parti Belediye Başkan adayı Muhammet Karakuş'un seçim ofisi önünde vatandaşlara hitap etti.



Bakan Ersoy, Dalaman'da turizmin hak ettiği, olması gerektiği yerde bulunmadığını ifade etti. Ziyaretlerinin sadece bir seçim gezisi olmadığını, bundan sonra da sıkça bölgede bulunacağını söyleyen Ersoy, turizmi geliştirmek ve nitelikli hale getirmek için çaba göstereceklerini anlattı.



"Önemli olan var olan turizm potansiyelinin geliştirilmesi, her şeyden önce turizmin 12 aya yayılması, beraberinde tabana yayılması, gelen turistin merkeze indirilmesi." diyen Ersoy, birçok proje üzerinde çalıştıklarını kaydetti.



Ersoy, "Biz turizmin 12 aya yayılmasını, sektör çalışanlarının 12 ay iş bulabileceği turizm ortamını geliştirmek istiyoruz. Antalya turizmi gibi 12 aylık turizmin Dalaman'a getirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Turizm açısından havaalanlarının yeterli olmadığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:



"Önemli olan havaalanı trafiğidir. 12 ay turizm ne kadar geliştirilirse hava trafiği de o kadar yoğunlaşır. O zaman nitelikli turist de gelmeye başlar, tarifeli seferler de gelmeye başlar. Biz zaten ilk adımı attık Dalaman'la ilgili. Türk Hava Yolları nisan ayı itibarıyla 'business class' uçuşlarına haftada 72 sefer Antalya, Bodrum Dalaman, İzmir Havalimanı'na seferlere başlıyor. Bazı uçuşları Dalaman'a da kaydırdık. Biliyorsunuz gene havalimanı ile birlikte Türk Hava Yollarının önündeki en büyük engel İstanbul Havalimanı ile kalktı. Artık filosuna her yıl 50 tane yeni uçak ekliyor. Önümüzdeki seneden itibaren hava trafiğini misliyle artırıp 72 olan haftalık sefer sayısını 500'e kadar çıkaracağız. Yani 'business class' ile tarifeli sefer ile gelen konaklama dışında harcaması, gelir grubu yüksek turistleri Dalaman'a da kazandıracağız. Bunların 12 ay gelmesi için gerekli yatırım ortamını oluşturacağız. Golf sahaları, kongre merkezleri, turizm spor alanları bunların hepsini Dalaman'da bu 5 yıllık dönem içinde yavaş yavaş hayata kazandıracağız."



Dalaman için çok daha büyük projeleri ve çok daha büyük hedefleri bulunduğunu anlatan Ersoy, öncü turizm alanlarının Dalaman'da yaratılmasını istediklerini, bunları vatandaşların ve STK'lerin de görüşünü alarak hayata geçireceklerini dile getirdi.



"Turizm sürdürülebilir ve kalıcı olmalı"



Dalaman'ın parmakla gösterilen bir turizm alanı olacağını vurgulayan Ersoy, "Bizim açımızdan turizmin sürdürülebilir ve kalıcı olması, tabana yayılması lazım. Dalaman'da yaşayan herkesin turizmden direkt veya dolaylı olarak bir gelir elde etmesi lazım. Bundan tarımcısı da taksicisi de esnafı da faydalanacak. Biz turizm sektörünün paydaşlarını, bütün Dalaman halkını kapsayacak şekilde projeler geliştiriyoruz." diye konuştu.



Daha sonra Ortaca ilçesine geçen Bakan Ersoy, burada da vatandaşlardan 31 Mart'ta Cumhur İttifakı adayı MHP'li Alim Uzundemir için destek istedi.



"12 ay turizm" hedeflediklerini söyleyen Ersoy, "Bu amaçla projeleri olan golf sahaları ve spor alanlarını destekliyoruz. Hilton Dalaman'ın yaptığı bir golf sahası var, ancak bu tek başına yeterli olmaz. En az 4 tane golf sahası olursa havalimanında golf ile ilgili bir hava trafiği oluşuyor. Bununla ilgili bir çalışma da başlattık." ifadelerini kullandı.



Bakan Ersoy, turizmin 12 aya yayılmasıyla istihdam sağlanacağına ve esnafın da turizm gelirlerinden 12 ay yararlanacağına işaret etti.



Başkan adaylarının projelerini incelediğini aktaran Ersoy, projelerin destekçisi olacaklarını kaydetti.



Ersoy, daha sonra İtalya'nın Greve in Chianti kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısı'nda "Sakin Şehir" üyeliğine kabul edilen Köyceğiz'e geçti.



Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ile kordonda yürüyüş yapan Ersoy, vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti.



Ersoy ve beraberindekiler Köyceğiz Gölü kenarında bir kafede çay içip, ilçe hakkında Belediye Başkanı Ceylan'dan bilgi aldı.



Köyceğiz Belediyesini ziyaret eden Ersoy, çalışanlarla selamlaştı.



Programlara, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Nil Hıdır, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve diğer ilgililer eşlik etti.

