Blockchain Derneği ve Teksas Kripto Özgürlük Birliği, SEC'in Kripto Varlıklar İçin Getirdiği Yeni Düzenlemeleri İptal Etmek İçin Mahkemeye Başvurdu - Son Dakika
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Blockchain Derneği ve Teksas Kripto Özgürlük Birliği, SEC'in Kripto Varlıklar İçin Getirdiği Yeni Düzenlemeleri İptal Etmek İçin Mahkemeye Başvurdu

Blockchain Derneği ve Teksas Kripto Özgürlük Birliği, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlıklar üzerine getirdiği yeni düzenlemelerin yasal olmadığını ve sektöre zarar vereceğini iddia ederek, federal mahkemeye başvurdu. İki kuruluş, SEC'in İdari Usuller Yasası'nı ihlal ettiğini ve kuralın iptalini talep ediyor. SEC ise bu kuralı savunacağını belirtti.

23.04.2024 21:33
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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlıklar üzerine getirdiği yeni düzenlemeler, sektörün önde gelen iki büyük temsilcisi tarafından dava konusu oldu. Blockchain Derneği ve Teksas Kripto Özgürlük Birliği, bu yeni kuralların yasal olmadığını ve sektöre zarar vereceğini iddia ederek, kuralın iptali için federal mahkemeye başvurdu.

Sektör Devleri Hukuk Mücadelesine Hazır

Blockchain Derneği ve Teksas Kripto Özgürlük Birliği, SEC tarafından getirilen ve kripto piyasasına "yıkıcı etkileri" olabilecek yeni düzenleme kuralını iptal etmek için bu hafta Teksas'ta bir federal mahkemeye başvurdu. İki kuruluş, SEC'in federal ajansların kurallarını oluşturma ve yayınlama sürecini düzenleyen İdari Usuller Yasası'nı ihlal ettiğini iddia ediyor. Blockchain Derneği'ne Coinbase, Digital Currency Group, Uniswap ve Kraken gibi önde gelen isimler destek veriyor. Gruplar, mahkemeden kuralın iptalini talep ediyorlar.

Blockchain Derneği'nin CEO'su Kristin Smith, "Bu kontrolsüz düzenleyici yapılanma tarafından daha fazla zarar gelmeden, kuralın iptalini ve sektöre karşı kullanılmasının yasaklanmasını talep ediyoruz." dedi. SEC'in Şubat ayında kabul ettiği yeni kurallar, önemli likidite sağlayıcıları olarak faaliyet gösteren piyasa katılımcılarını federal menkul kıymetler yasalarına uymaya zorluyor ve kripto paraları da bu kapsama alıyor. 247 sayfa uzunluğundaki düzenleme, 50 milyon doların altında varlığı olanlar hariç, menkul kıymetler veya devlet menkul kıymetleri tanımına uyan kripto varlıklarla işlem yapan kişilere uygulanacak. Bu düzenleme DeFi piyasasını da etkisi altına alıyor.

Son olarak bir SEC sözcüsü yaptığı açıklamada, "Komisyon, idari süreçleri yönlendiren yetki ve yasalar çerçevesinde düzenleme yapma görevini sürdürmekte ve mahkemede bu kuralı kararlılıkla savunacaktır." dedi.

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Son Dakika Kripto Blockchain Derneği ve Teksas Kripto Özgürlük Birliği, SEC'in Kripto Varlıklar İçin Getirdiği Yeni Düzenlemeleri İptal Etmek İçin Mahkemeye Başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Blockchain Derneği ve Teksas Kripto Özgürlük Birliği, SEC'in Kripto Varlıklar İçin Getirdiği Yeni Düzenlemeleri İptal Etmek İçin Mahkemeye Başvurdu - Son Dakika
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