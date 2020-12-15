Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini istiyor - Son Dakika

Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini istiyor

15.12.2020 11:20
Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini istiyor, System.String[]

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 9 No'lu Bilgisayar Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon ve Büro Cihazları Meslek Komitesi Meclis üyeleri, e-ticaretin disipline girmesini istedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 9 No'lu Bilgisayar Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon ve Büro Cihazları Meslek Komitesi Meclis üyeleri, e-ticaretin disipline girmesini istedi. Sistemin bayileri koruyacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep eden meclis üyeleri, mevcut durumda bayilerin ana firmalar karşısında zor durumda kaldığının altını çizdi.

Meslek Komitesi Meclis üyeleri pandeminin sektöre etkilerini değerlendirdi. Pandemi ile birlikte e-ticaretin daha çok ön plana çıktığını anlatan meclis üyeleri, bu durumun sektörü hareketlendirdiğini ancak bir takım haksızlıkları da beraberinde getirdiğini savundu. Sektör temsilcileri, perakende satıştan ortak satış kanalları oluşturulmasına, teknik hizmetten hükümetten taleplere kadar birçok konuyu sıraladı.

"Yerinde hizmet verememe noktasında sorun yaşıyoruz"

MTSO 9 No'lu Komite Meclis üyesi Hakan Kayacı, teknoloji sektörünün pendemiden, diğer birçok sektöre oranla daha az etkilendiğini söyledi. "Şu anda ağırlıklı olarak hizmet verdiğimiz özellikle restoranlar, kafeler gibi gıda sektörüne yönelik kurumların kapanmaya başlaması nedeniyle sorun yaşıyoruz" diyen Kayacı, "Satışlarımız elbette e-ticaret ile devam ediyor. Bu bağlamda satışlarda hareket var diyebiliriz ancak en büyük sorunu, yerinde hizmet verememe noktasında yaşıyoruz. Kameraları belki e-ticaret yöntemiyle satıyoruz ancak bunun kurulumu ya da ardından teknik destek verilmesi konusunda sorunlar oluşabiliyor. Kamera sistemi, bilgisayar sistemi, otomasyonun işletilmesi hepsi yerinde hizmet gerektiriyor. En büyük satışı bu alanlarda yapıyoruz ama sürecin bir kısmında sorun oluşuyor" dedi.

Aynı zamanda teknik hizmet verecek personelin rahatsızlanması nedeniyle de sorun yaşanabildiğini kaydeden Kayacı, "İşlerimizde sorun olsa da kiralarımızı, kredilerimizi, maaşları, SGK'yı ödemek durumundayız" ifadelerini kullandı.

"Bayileri koruyacak yeni düzenleme olmalı"

9 No'lu Komite Meclis üyesi Ali Mehmet Ak ise son dönemlerde yaşananların artık bir sağlık krizi olmanın ötesinde ekonomik krize dönüşmeye başladığını vurguladı. Bilişim sektöründe çalışmaları evden yönetebilmenin olanağı bulunmadığını belirten Ak, "Bu dönemde sektör adına önemli gelişmeler oldu. Esnaf e-ticarete dönmeye başladı. E-arşiv, e-fatura, e-irsaliye gibi birçok konu dijitalleşti ancak bunların yapılabilmesi için KOBİ'lerin ya da mikro işletmelerin önce gerekli altyapıya sahip olması gerekiyor. Bu altyapıyı uzaktan oluşturmak ise zor. Mutlaka yerinde müdahale gerekiyor ki, bu da günümüzde oldukça zorlaştı" değerlendirmesini yaptı. Aynı zamanda büyük üreticilerle yaşadıkları sorunlara da dikkat çeken Ak, "Büyük üreticilerin hemen her dijital platformda ayrı bir mağazası var ve burada bayilere verdikleri ürünlerin daha altında fiyatlarla satış yapıyorlar. Bizler ne kadar komisyonlarımızdan feragat etsek dahi kazanç elde edebilmemiz mümkün değil. Bayileri koruyacak yeni düzenlemeler getirilmesi gerekiyor. Kimse bu durumda dükkana gelip ürün almıyor çünkü üretici firma aynı ürünleri çok daha uygun fiyatlarla dijital ortamda satışa sunuyor. Buna bir çözüm üretilmeli" diye konuştu.

"Ortak satış portalı oluşturulmalı"

Meclis üyesi Ali Soyutürk de alışveriş sitelerinin talep ettiği yüksek komisyon oranlarından dert yandı. Bazı alışveriş sitelerinin yüzde 15+KDV komisyon uyguladığını, kargo ücretinin de satıcıya ait olduğunu bildiren Soyutürk, bu şartlar altında bayinin yüzde 5 kazanç elde edebilmesinin dahi zor olacağına işaret etti. Kişilerin tek tek kendi satış kanallarını kurmasının imkansız olacağını, bunun güven de vermeyeceğini belirten Soyutürk, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteklediği bir portal kurulması halinde sorunun çözümlenebileceğini düşündüğünü söyledi. Mevcut ekonomik durumun uzun bir süre daha devam edeceğini düşündüğünü ifade eden Soyutürk, şöyle devam etti; "Aşı bulunsa dahi mevcut durumun 2022-2023'e kadar devam edeceğini düşünüyorum. Bu durumda kendi önlemlerimizi almamız önem taşıyor." - MERSİN

Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini istiyor
Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini istiyor
Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini istiyor

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Bilgisayar, Ticaret, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini istiyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı ABD'nin yaptırımları sona erdirmesi için tek bir şartı var: S-400'lerin Türkiye topraklarından tamamen çıkartılması Madde bağımlısı eski kocasının saldırısına uğrayan kadın: Benim de mi ölmem gerek? Sesimi duyun Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Pfizer CEO'su Bourla neden korona aşısı yaptırmadığını açıkladı: Öncelik sağlık çalışanları, huzurevi sakinleri ve personelleri Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor
Son Dakika! AK Parti'den ABD yaptırımlarına tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur Son Dakika! AK Parti'den ABD yaptırımlarına tepki: Kararı reddediyoruz, hiçbir hukuki zemini yoktur         
12:56
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak Sivas'ta iki bilim insanı kuraklık afetine karşı geliştirdikleri bitkilerle insanlığa umut olacak         
11:20
Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı Nefesler tutuldu, milyonlar heyecanla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı         
10:35
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor Kaz Dağları'ndaki çam fıstıkları geçim kaynağı oldu: Kilosunu 400 liradan satıyor         
08:15
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı BluTV, 'Çıplak' dizisini yayından kaldırdı         
23:41
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 13:12:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sektör temsilcileri e-ticaretinin disipline girmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei