Son Dakika Haberleri: Sektör Temsilcileri Sinemanın Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anlattı

Sektör Temsilcileri Sinemanın Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anlattı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği sinema sektörü temsilcileri görüşmeden memnun ayrıldı.

Sektör Temsilcileri Sinemanın Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anlattı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiği sinema sektörü temsilcileri görüşmeden memnun ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde oyuncu, yapımcı ve yönetmenlerden oluşan sinema sektörü temsilcilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektörün sorunlarına dair sektör temsilcilerinden bilgi aldı.

1 saat 10 dakika süren görüşmeden sonra İHA muhabirine görüşmeye ilişkin açıklama yapan yapımcı Şükrü Avşar, "Bu görüşme bir teşekkür görüşmesiydi. Çünkü sinema için Cumhurbaşkanımız bir yasa çıkarttırdı. Sinema ve yapımcılar arasında problem olduğu için, bu yasa ile beraber artık hem sinemacı ve yapımcı kavgası bitmiş oldu hem de sinemanın geleceği için bazı endişelerimiz vardı, bu ortadan kalkmış oldu. Bunun için teşekkür ettik Cumhurbaşkanımıza. Sinemanın bazı problemlerini konuştuk, kendisi dinledi bizi, bundan sonra sinemaya daha çok destek verecek. Çok olumlu bir görüşmeydi. Beklentimizin üzerinde sıcak bir görüşme oldu. Sanatı kendi sevdiğini söyledi, zaten biliyorduk. Yaklaşımı gayet güzeldi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul ettiği sektör temsilcileri arasında şu isimler bulunuyor:

"Yapımcılar; Birol Güven, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren, Şükrü Erol Avcı, Şükrü Avşar, Çağrı Özeren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, oyuncu yapımcılar; Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, oyuncular; Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz ve yönetmen Onur Tan." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:43 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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