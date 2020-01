Sektör temsilcilerinden

DURMUŞ GENÇ/AYŞE YILDIZ - Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesine ilişkin, "Taklit ve tağşişi bu seviyede acımasız yapan insanların taammüden cinayetten yargılanması gerekir. Çünkü onlar bilerek ve isteyerek yanlış ürünü satıyorlar." dedi.

Totoş, AA muhabirine, yurt içi ve yurt dışındaki doğru zeytinyağı üretimi ve tüketimi konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Taklit ve tağşiş yapanların hapisle de cezalandırılacağının açıklanmasının ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Totoş, yasanın çıktığı günün Türk zeytinyağının ve Türk gıdasının bayramı olacağını dile getirdi.

Taklit ve tağşişin tedarik zincirinin de cezalandırılmasını istediklerini anlatan Totoş, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesi caydırıcı özellik taşıyor. İtalya'da yapılan bir çalışmayla gıda polisleri oluşturuldu. Türkiye'de de böyle bir çalışma yapılabilir. Doğal bir ürün olan zeytinyağı vatandaşın sağlığı için de önemli. Taklit ve tağşişi bu seviyede acımasız yapanların taammüden cinayetten yargılanması gerekir. Çünkü onlar bilerek ve isteyerek yanlış ürünü satıyorlar. Sağlık için zeytinyağı kullanmak isteyen, bu üründen hastalanıyorsa o zaman bu kişiler bilerek ve isteyerek hasta ediyor ve ölüme sürüklüyor demektir."

"Bu şebekelerden bizi kurtarsınlar"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise yıllardır merdiven altı ürünlere savaş açtıklarını, şikayette bulunduklarını bildirdi.

Üreticiler tarafından doğal olarak üretilen balların değerini bulmadığını anlatan Şahin, "Sahte bal satan firmaların ticaretten men edilmesi, hapis cezaları getirilmesi lazım. İnsan sağlığını katlediyorlar. Bizim arıcılarımızın ekmeğiyle oynadıkları gibi insan sağlığını tehdit ediyorlar. Bakanlığın balın saflaştırılması konusunda çalışmaları var, biz de bu çalışmaları yürekten destekliyoruz. Biz balda uluslararası standartların geliştirmesi konusunda çalışma yürütüyoruz. Kalite konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz ama bu şebekelerden bizi kurtarsınlar." diye konuştu.

"İlan edilen liste insan sağlığı açısında önemli"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı ise Tarım ve Orman Bakanlığının gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ilan etmesinin insan sağlığı için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kırmızı et ve et ürünlerinde at, domuz eti çıktığını vurgulayan Yardımcı, haram olan hayvanın etini yediren firmalara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yardımcı, kırmızı et ve et ürünleri satın alırken dikkat etmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ucuz etin sorgulanması gerekiyor. En çok hile sucukta yapılıyor. Bakanlığa teşekkür ediyorum, insan sağlığıyla oynayanlara verilen her ceza azdır. Kırmızı et ve et ürünlerinde hile yapanlar meslekten de men edilse, en büyük para cezası da verilse yine az. Halkın gıdasına kimse hile katmamalı. Vatandaş, marketlere gittiğinde ürünün barkoduna baksın, içindekiler kısmı yazmıyorsa kesinlikle almasın. Kıyma alacaksa kendisi çektirsin. Ucuz etin tiridi olmaz. Bir kilo et almaktansa, yarım kilo alın ama güvenilir yerden olsun."