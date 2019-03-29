Sektör, YEKDEM projesinin çizeceği rotaya göre şekillenecek

Teşvikler ve alınan kararlar Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün büyümesinde etkili oldu.

Teşvikler ve alınan kararlar Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün büyümesinde etkili oldu. Şubat 2019 sonu verilerine göre Türkiye'nin güneş enerjisi santrali kurulu gücü 5 bin 238 MW'a ulaşırken, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ile sektör artan bir ivme yakaladı.

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