Son Dakika Haberleri: Sektör, YEKDEM projesinin çizeceği rotaya göre şekillenecek

Sektör, YEKDEM projesinin çizeceği rotaya göre şekillenecek

9 dakika önce

Teşvikler ve alınan kararlar Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün büyümesinde etkili oldu.

Sektör, YEKDEM projesinin çizeceği rotaya göre şekillenecek, System.String[]
Teşvikler ve alınan kararlar Türkiye'de güneş enerjisi sektörünün büyümesinde etkili oldu. Şubat 2019 sonu verilerine göre Türkiye'nin güneş enerjisi santrali kurulu gücü 5 bin 238 MW'a ulaşırken, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması ile sektör artan bir ivme yakaladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:22 

Ekonomi
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