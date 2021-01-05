Sektörde bir ilki başardı - Son Dakika

Sektörde bir ilki başardı

05.01.2021 12:06
Sektörde bir ilki başardı, System.String[]

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde 'sürdürülebilir' anlayışı ile hizmetlerine devam eden, özelleştirme sonrasından bu yana 10 yıldır başarılı çalışmalara imza atarak kendisine ve bölgesine değer katan YEDAŞ, yoğun hazırlık dönemi sonrası 2 aşamalı denetimi başarıyla geçirerek,...

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde 'sürdürülebilir' anlayışı ile hizmetlerine devam eden, özelleştirme sonrasından bu yana 10 yıldır başarılı çalışmalara imza atarak kendisine ve bölgesine değer katan YEDAŞ, yoğun hazırlık dönemi sonrası 2 aşamalı denetimi başarıyla geçirerek, sektöründe 'Kurumsal Risk Yönetim Belgesi'ni alan ilk 'elektrik dağıtım şirketi' oldu.

YEDAŞ, korona salgını döneminde de stratejik olarak gelişmeye devam ederek sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. Hiç bitmeyecek mükemmellik yolculuğunda, başarıları ile hızla ilerleyen YEDAŞ, şirketine kazandırdığı yönetim sistemleri sertifikalarına bir yenisini daha ekledi. Yoğun çalışmalar yaparak şirket içerisinde risklerini belirleyen ve bu risklere göre aksiyon planları hazırlayan YEDAŞ, tüm bu çalışmalar sonrasında elektrik dağıtım sektöründe ISO 31000: 2018 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Standardını alan ilk ve tek şirket oldu. Alınan bu önemli belge ile başarılarını devam ettiren YEDAŞ, risk yönetim politikasıyla tüm yöneticilerinin her türlü kararlarında ve faaliyetlerinde riski bir faktör olarak ele almasının ve henüz işin başında seçenekleri değerlendirerek risk odaklı hareket edilmesinin sürekliliğini sağladı.

Denetim şirketinden övgü

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve yöneticilerin de katıldığı 2 günlük toplantıda 'belgelendirme' hizmetleri sunan Cicert şirketinin baş denetçileri, kurumun 'yönetim sistemleri'ne tam not verdi.

Bora: "Sorumluğumuz gereği"

Uluslararası standart ailesinin üyesi olan ISO 31000: 2018, gelecekte oluşabilecek zor koşulları öngören, hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artıran, zaman tasarrufunu sağlayan, riskler ortaya çıkmadan önlem alınmasını kaynak israfını önleyen ve proaktif yönetimi teşvik eden bir sistem olarak biliniyor. Elektrik Dağıtım sektöründe bu belgeyi alan ilk şirket olmanın gururunu yaşayan YEDAŞ Genel Müdürü Bora, "YEDAŞ'ın kaliteli ve sürdürülebilir hizmetlerini Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanarak kanıtladı. Özellikle dünyanın etkilendiği, Kovid-19 pandemisini yaşadığımız bugünlerde ani değişiklikler karşısında hızlı ve doğru aksiyon almanın, olası değişimlere adapte olmanın önemini gördük. 'Sürdürülebilirlik' anlayışı ile hedeflerimize ulaşmadaki önemli unsurlar arasında yer alan Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'ni kurarak üzerimize düşen sorumlulukları da yerine getiriyoruz. Risk yönetim yaklaşımı YEDAŞ'ın kurumsal kültürünün bir parçası haline geldi. Sürekli takip edilerek sürdürülebilir olacağının taahhüdünü veriyoruz" dedi. - SAMSUN

Sektörde bir ilki başardı
Sektörde bir ilki başardı
Sektörde bir ilki başardı

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sektörde bir ilki başardı - Son Dakika Ekonomi


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