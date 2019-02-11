Son Dakika Haberleri: Sektörde Lider Sendika Olacağız"

Sektörde Lider Sendika Olacağız"

2 gün önce

Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, "Düne ait eksik ne var ise hepsini elimizin tersiyle ittik, yeni bir sayfa açtık. Amacımıza odaklanacağız ve sektörde lider sendika olacağız." ifadelerini kullandı.

Sektörde Lider Sendika Olacağız
Öz İplik-İş Genel Başkanı Rafi Ay, "Düne ait eksik ne var ise hepsini elimizin tersiyle ittik, yeni bir sayfa açtık. Amacımıza odaklanacağız ve sektörde lider sendika olacağız." ifadelerini kullandı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 9 ve10 Şubat'ta düzenlenen 13. Olağan Genel Kurulda tek listeyle gidilen seçimlerde Rafi Ay, Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanlığına seçildi.

Ay, teşekkür konuşmasında, sendikal harekete örnek olacak faaliyetleri hayata geçireceklerini belirtti.

"Yaşadığımız çağın gelişimden, ilerlemesinden dolayı yeni anlayışlarla yola çıkıyoruz." açıklamasında bulunan Ay, şunları kaydetti:

"Farklı bir sendikal modele, hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Deneyimlerimiz, irademiz, inancımız, cesaretimiz, bugünkü heyecanımızla karşınızdayız. 'Sanayi 4.0' diyorlar, biz de 'Sendika 4.0' diyeceğiz. Saygın bir iş ve yaşamın önüne engel olan gelir dağılımı adaletsizliği, kayıt dışı çalışma, kaçak işçilik, düşük ücret, ücretlerdeki vergi yükü, işsizlik, yoksulluk, eşitsizlik konularında mücadelemizi sürdüreceğiz. Öz İplik-İş'te düne ait eksik ne varsa hepsini elimizin tersiyle ittik, yeni bir sayfa açtık. Amacımıza odaklanacağız ve sektörde lider sendika olacağız."

Rafi Ay başkanlığındaki yönetim kurulu üyeliklerine ise Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız ve Turgay Ulutürk seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:25 Kaynak: AA

Sendika, Güncel
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