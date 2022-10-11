Motorola Razr 2022 dudak uçuklatan fiyata globale geliyor

Motorola, ağustos ayında tasarımıyla Samsung'un Galaxy Z Flip serisine rakip olan Razr 2022 modelini vitrine çıkardı. Katlanabilir telefon ilk etapta Çin'de satışa çıkarken, küresel pazarlara gelip gelmeyeceği kısa bie süre öncesine kadar belli değildi. Son ortaya çıkan bilgilere göre cihaz globale gelecek. Ancak dudak uçuklatan bir fiyat etiketiyle.

Motorola Razr 2022'nin global fiyat etiketi ne olacak?

Sektörde sızıntılarıyla ön plana çıkan Roland Quandt, yaklaşan Motorola Razr 2022 modelinin çok yakında globale geleceğini iddia etti. Quandt'a göre Çin'de 865 euroya satılan katlanabilir telefon Avrupa'da 1.200 eurodan başlayan fiyat etiketlerine sahip olacak.

Bilindiği üzere Samsung'un aynı dönemlerde tanıtılan Galaxy Z Flip 4 modeli 1.099 eurodan başlayan fiyat etiketlerine sahip. Bu noktada Razr 2022'nin 8 GB RAM + 128 GB, 12 GB RAM + 256 GB ve 12 GB RAM + 512 GB opsiyonlarıyla geleceğini ve fiyatların yukarıda belirttiğimiz 1.200 euronun daha da üzerine çıkma ihtimalinin söz konusu olduğunu belirtelim.

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Tabii tüm bu detaylar şimdilik bir sızıntıdan ibaret. Ancak bu veriler doğruysa, bir döneme damga vuran ve eski günlerine dönme planları yapan Motorola gibi bir firmanın işini bir hayli zorlaştırabilir. Zira Razr 2022 katlanabilir telefon sektöründe en yüksek pazar payına sahip Samsung'un Galaxy Z Flip 4'ü karşısında tam anlamıyla başarıya ulaşamayabilir.

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