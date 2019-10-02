Son Dakika Haberleri: Sektöre yön veren liderler ‘Kiğılı Talks’ta buluşuyor
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Sektöre yön veren liderler ‘Kiğılı Talks’ta buluşuyor

20 dakika önce

Türkiye'nin erkek giyim markalarından Kiğılı, bu kez de yeni nesil buluşma serisi "Kiğılı Talks" ile iş dünyasına yön verenlerden oyunu değiştirenlere birçok önemli ismi bir araya getiriyor.

Sektöre yön veren liderler ‘Kiğılı Talks’ta buluşuyor, System.String[]

Türkiye'nin erkek giyim markalarından Kiğılı, bu kez de yeni nesil buluşma serisi "Kiğılı Talks" ile iş dünyasına yön verenlerden oyunu değiştirenlere birçok önemli ismi bir araya getiriyor.

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:26 
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