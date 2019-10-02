Sektöre yön veren liderler ‘Kiğılı Talks’ta buluşuyor
20 dakika önce
Türkiye'nin erkek giyim markalarından Kiğılı, bu kez de yeni nesil buluşma serisi "Kiğılı Talks" ile iş dünyasına yön verenlerden oyunu değiştirenlere birçok önemli ismi bir araya getiriyor.
Türkiye'nin erkek giyim markalarından Kiğılı, bu kez de yeni nesil buluşma serisi "Kiğılı Talks" ile iş dünyasına yön verenlerden oyunu değiştirenlere birçok önemli ismi bir araya getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:26
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