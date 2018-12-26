Son Dakika Haberleri: Sektörel Güven Endeksleri

Sektörel Güven Endeksleri

1 saat önce

Hizmet sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 6,3 artarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 azaldı.

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Hizmet sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 2,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 6,3 artarken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin sektörel güven endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasım ayında 79,8 iken, bu ay yüzde 2,2 artarak 81,5 değerine yükseldi. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,7, yüzde 1,6 ve yüzde 0,7 artarak 75,3, 75,6 ve 93,7 değerlerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi de aralık ayında yüzde 6,3 artarak 96,4 oldu.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 13,1, yüzde 4,6 ve yüzde 3,3 artarak 76,4, 118,1 ve 94,7 olarak kayıtlara geçti.

İnşaat sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 56,6 iken, aralık ayında yüzde 2,1 azalarak 55,4'e geriledi. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi de yüzde 13,5 azalışla 39,3'e indi. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 5,5 artarak 71,5 oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:27 Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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